HLV Mourinho lĩnh thẻ đỏ, tố bị học trò cũ liên tục gọi “kẻ phản bội”

Benfica và đội khách Port vừa trình diễn một trận cầu giàu cảm xúc. Với thế trận áp đảo trong hiệp 1, đội đỉnh bảng Porto nhanh chóng vươn lên dẫn 2-0 và tưởng như đã nắm chắc chiến thắng.

Tuy nhiên, Benfica đã vùng lên đầy nỗ lực trong hiệp 2. Tiền đạo Andreas Schjelderup rút ngắn tỉ số ở phút 69, trước khi Leandro Barreiro ghi bàn gỡ hòa ở phút 88, giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm quan trọng.

Dù vậy, trận hòa giàu cảm xúc này lại bị lu mờ bởi sự cố liên quan đến HLV Jose Mourinho của Benfica .

Chỉ ít phút sau bàn gỡ của Barreiro, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị trọng tài rút thẻ đỏ và buộc phải rời khu kỹ thuật.

HLV Jose Mourinho bị thẻ đỏ trong trận Benfica hòa Porto 2-2 hôm 9-3 (giờ Hà Nội)

Theo diễn biến trên sân, nhà cầm quân có biệt danh "Người đặc biệt" đã xảy ra tranh cãi và xô xát với ban huấn luyện của Porto. Sau trận đấu, thuyền trưởng Benfica không giấu được sự bức xúc và thẳng thắn chỉ trích quyết định của tổ trọng tài.

HLV Mourinho cho biết trọng tài nói ông bị truất quyền chỉ đạo vì "đá bóng về phía khu kỹ thuật của Porto". Tuy nhiên, ông phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này: "Tôi thường đá bóng lên khán đài để tặng cơ hội cho người hâm mộ may mắn. Tôi biết kỹ thuật của mình không tốt nên... đá trượt. Tôi nhấn mạnh, mục tiêu của tôi là đá quả bóng lên khán đài".

"Trọng tài thứ tư đã điều hành rất tệ và còn tệ hơn khi báo cáo với trọng tài chính dẫn đến thẻ đỏ của tôi"- ông nói thêm.

Không chỉ vậy, HLV Mourinho còn bày tỏ sự tức giận với trợ lý HLV của Porto Lucho Gonzalez. Theo lời ông, cựu tiền vệ người Argentina đã gọi ông là "kẻ phản bội" tới 50 lần trong trận đấu này.

"Cậu ta gọi tôi là kẻ phản bội 50 lần"- HLV Mourinho nói với truyền thông - "Tôi muốn hỏi phản bội là gì? Tôi từng đến Porto và cống hiến hết mình cho đội bóng. Sau đó, tôi đến Chelsea và Real Madrid làm việc 24 giờ mỗi ngày với sự chuyên nghiệp cao nhất".

Nhà cầm quân này cũng đặt câu hỏi ngược lại về sự nghiệp của trợ lý Lucho Gonzalez. "Cậu ta thì sao, đến Marseille liệu có phải là kẻ phản bội? Cậu ta có thể xúc phạm tôi theo cách nào khác nhưng lại chọn sự chuyên nghiệp, điều mà tôi luôn đề cao. Tôi không thể chấp nhận được những lời như thế" - ông nhấn mạnh.

Trong quá khứ, HLV Mourinho từng dẫn dắt Porto và tạo nên kỳ tích khi giúp đội bóng giành chức vô địch Champions League. Trớ trêu thay, cũng trong thời điểm ấy tiền vệ Lucho Gonzalez chính là một trong những học trò của ông.