Mourinho nổi giận, bắt cầu thủ Benfica ngủ lại trung tâm huấn luyện

Sau trận thua Braga 1-3 ở bán kết Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha, HLV José Mourinho công khai chỉ trích tinh thần thi đấu của các cầu thủ Benfica và cho biết toàn đội sẽ ở lại trung tâm huấn luyện Seixal để tập trung rút kinh nghiệm.



"Các cầu thủ sẽ ngủ lại ở Seixal và thứ năm sẽ có buổi tập, ngày hôm sau cũng sẽ tập tiếp. Khi chúng tôi về đến Seixal, mọi người sẽ về phòng của mình" - Mourinho nói sau trận.

Chủ tịch Benfica, Rui Costa, khẳng định việc ở lại Seixal đã được lên kế hoạch từ trước và không phải là hình phạt, mà nhằm chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

Tuy nhiên, Mourinho lại có thêm phát biểu khác: "Tôi hy vọng các cầu thủ ngủ ngon như tôi, tức là… không ngủ chút nào. Đó là điều tôi mong họ làm. Đừng ngủ, mà hãy suy nghĩ thật nhiều, giống như tôi sẽ làm".

Ở trận bán kết này, Benfica, được đánh giá cao hơn nhưng chơi bế tắc trong hiệp 1 và để Braga dẫn 2 bàn. Dù Pavlidis ghi bàn trên chấm phạt đền rút ngắn tỉ số, Benfica vẫn thua chung cuộc 1-3, trong bối cảnh Otamendi bị truất quyền thi đấu cuối trận.

"Hiệp một quá tệ và không thể chấp nhận. Chơi như vậy thì xứng đáng thua. Nếu run sợ trước một trận bán kết Cúp Liên đoàn, thì không xứng đáng khoác áo Benfica", Mourinho thẳng thắn thừa nhận.

Thất bại này khiến mùa giải của Benfica thêm u ám, khi họ đang kém Porto 10 điểm ở giải VĐQG và chỉ thắng 2/6 trận tại Champions League.

Trước mắt, Mourinho cho biết toàn đội sẽ sớm chuyển sang chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp Quốc gia gặp Porto vào giữa tuần tới.