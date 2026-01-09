Mourinho nổi giận, bắt cầu thủ Benfica ngủ lại trung tâm huấn luyện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Mourinho nổi giận, bắt cầu thủ Benfica ngủ lại trung tâm huấn luyện

Quốc An - Ảnh:X

(NLĐO) - Thua 1-3 trước Braga khiến mùa giải của Benfica thêm u ám, HLV Mourinho chỉ trích cầu thủ và yêu cầu toàn đội tập trung rút kinh nghiệm tại Seixal.

Sau trận thua Braga 1-3 ở bán kết Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha, HLV José Mourinho công khai chỉ trích tinh thần thi đấu của các cầu thủ Benfica và cho biết toàn đội sẽ ở lại trung tâm huấn luyện Seixal để tập trung rút kinh nghiệm.

"Các cầu thủ sẽ ngủ lại ở Seixal và thứ năm sẽ có buổi tập, ngày hôm sau cũng sẽ tập tiếp. Khi chúng tôi về đến Seixal, mọi người sẽ về phòng của mình" - Mourinho nói sau trận.

Chủ tịch Benfica, Rui Costa, khẳng định việc ở lại Seixal đã được lên kế hoạch từ trước và không phải là hình phạt, mà nhằm chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

Tuy nhiên, Mourinho lại có thêm phát biểu khác: "Tôi hy vọng các cầu thủ ngủ ngon như tôi, tức là… không ngủ chút nào. Đó là điều tôi mong họ làm. Đừng ngủ, mà hãy suy nghĩ thật nhiều, giống như tôi sẽ làm".

Mourinho nổi giận, bắt cầu thủ Benfica "tự vấn" sau thất bại - Ảnh 1.

Ở trận bán kết này, Benfica, được đánh giá cao hơn nhưng chơi bế tắc trong hiệp 1 và để Braga dẫn 2 bàn. Dù Pavlidis ghi bàn trên chấm phạt đền rút ngắn tỉ số, Benfica vẫn thua chung cuộc 1-3, trong bối cảnh Otamendi bị truất quyền thi đấu cuối trận.

"Hiệp một quá tệ và không thể chấp nhận. Chơi như vậy thì xứng đáng thua. Nếu run sợ trước một trận bán kết Cúp Liên đoàn, thì không xứng đáng khoác áo Benfica", Mourinho thẳng thắn thừa nhận.

Thất bại này khiến mùa giải của Benfica thêm u ám, khi họ đang kém Porto 10 điểm ở giải VĐQG và chỉ thắng 2/6 trận tại Champions League.

Trước mắt, Mourinho cho biết toàn đội sẽ sớm chuyển sang chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp Quốc gia gặp Porto vào giữa tuần tới.

Tin liên quan

Jose Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm

Jose Mourinho lần đầu thắng ở Champions League sau 6 năm

(NLĐO) – Benfica đánh bại chủ nhà Ajax với tỉ số 2-0 rạng sáng 26-11, giúp HLV Jose Mourinho có được chiến thắng đầu tiên tại Champions League sau 6 năm.

Mourinho đã đúng về sự trong sạch của trọng tài bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

(NLĐO) - Hậu chia tay bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ của Mourinho, bê bối rúng động với 371/571 trọng tài bóng đá nước này dính vào cá cược.

Liverpool thua sốc Galatasaray, Chelsea thắng đội bóng của thầy cũ Mourinho

(NLĐO) - Pha ghi bàn duy nhất từ chấm phạt đền của Victor Osimhen mang về chiến thắng ngoài dự báo cho Galatasaray trước đội khách hùng mạnh Liverpool.

Mourinho
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo