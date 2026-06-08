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Thể thao

150 VĐV tham dự giải đấu fitness tại TP HCM

Quốc An

(NLĐO) - Trong ngày 7-6, Giải đấu fitness với chuyên môn bài bản đã diễn ra tại TP HCM quy tụ 150 VĐV tham gia tranh tài.

Khép lại giải đấu tiên phong vào cuối năm 2025, Hustle Việt Nam tiếp tục ra mắt Hustle Competition 2026, giải đấu thể lực cộng đồng hướng đến tinh thần cạnh tranh công bằng và lan tỏa lối sống năng động, sẽ diễn ra tại TP HCM với sự tham gia của hơn 150 vận động viên trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh các hoạt động fitness và thể thao phong trào phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, Hustle Competition là một giải đấu được kỳ vọng tạo thêm sân chơi chuyên nghiệp cho người tập luyện thể thao, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng fitness trong nước.

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Giải đấu diễn ra với thời gian trong 4 phút tối đa cho mỗi người tham gia

Mang thông điệp "A Better Way To Compete - Một cách thi đấu tốt hơn", giải được tổ chức nhằm xây dựng môi trường thi đấu đề cao thành tích, tinh thần thể thao, sự chính trực và tính kết nối cộng đồng. Giải đấu là cơ hội để những người yêu thích vận động thử thách giới hạn bản thân, vượt qua các rào cản về thể chất lẫn tinh thần.

Giải đấu được chia thành hai hạng mục dành cho nam và nữ gồm OPEN Division dành cho người yêu thích vận động muốn trải nghiệm môi trường thi đấu thể lực và PRO Division dành cho các vận động viên có nền tảng chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu cao hơn.

Thể thức thi đấu ở cả hai nội dung gồm 9 thử thách liên tiếp, kết hợp các yếu tố sức mạnh, sức bền, khả năng vận động và chiến thuật thi đấu. Mỗi nội dung kéo dài 4 phút, xen kẽ 2 phút chuyển tiếp trước khi bước sang thử thách tiếp theo. Vận động viên có tổng điểm cao nhất ở từng hạng mục sẽ giành chiến thắng.

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Những người đam mê fitness trong và ngoài nước cùng tham gia tranh tài ở giải đấu

Bên cạnh các cuộc tranh tài, sự kiện còn là dịp kết nối cộng đồng fitness và những cá nhân theo đuổi lối sống năng động.

Đại diện ban tổ chức cho biết: "Hustle Competition không chỉ là một cuộc thi mà còn là nơi tôn vinh những cá nhân dám thử thách bản thân, ghi nhận sự nỗ lực và thúc đẩy cộng đồng cùng phát triển.

Chúng tôi tin rằng chiến thắng lớn nhất không nằm ở vị trí trên bảng xếp hạng mà ở việc mỗi người dám bước lên vạch xuất phát".

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