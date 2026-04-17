HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Áp lực lớn cho tân HLV tuyển nữ Việt Nam

Hoàng Hiệp - Ảnh: VFF

(NLĐO) - HLV Hoàng Văn Phúc đối diện áp lực cực lớn trên hành trình tái thiết bóng đá nữ Việt Nam.

Sáng 17-4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc làm HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

Xây dựng lối chơi tập thể

Khi bóng đá nữ đang đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ, lựa chọn này cho thấy niềm tin của VFF vào một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, am hiểu hệ thống bóng đá nội địa và đặc biệt có nền tảng đào tạo trẻ.

Áp lực lớn cho tân HLV tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Hoàng Văn Phúc (phải) sẽ dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam từ ngày 1-5-2026

Thời còn thi đấu, Hoàng Văn Phúc không phải cái tên gắn liền với sự hào nhoáng. Cựu trung vệ này được biết đến bởi sự bền bỉ và tính kỷ luật, cũng chính là các phẩm chất ông mang sang nghiệp huấn luyện. Những thành tích ở cấp độ U16, U19 bóng đá nam hay chức vô địch V-League 2017 cùng CLB Quảng Nam cho thấy một chiến lược gia có khả năng xây dựng lối chơi tập thể hơn là phụ thuộc vào cá nhân.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Phúc chưa từng để lại dấu ấn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Năm 2013, nhà cầm quân gốc Hà Nội được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U23 và tuyển Việt Nam. Đến cuối năm, sau khi U23 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng SEA Games 27, vị tân HLV đã xin từ chức.

Cột mốc buồn này cũng đặt ra dấu hỏi về khả năng chịu áp lực của Hoàng Văn Phúc ở các sân chơi lớn. Dù bối cảnh khi đó có nhiều yếu tố khách quan, đây vẫn là lời nhắc rằng hành trình phía trước với đội tuyển nữ sẽ không hề bằng phẳng, nhất là khi ông phải kế thừa "di sản" đồ sộ từ HLV Mai Đức Chung.

Vấn đề lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam lúc này không đơn thuần là thành tích mà nằm ở bài toán chuyển giao lực lượng. Tại Asian Cup nữ 2026, những nữ "chiến binh sao vàng" bộc lộ rõ dấu hiệu hụt hơi trong khi các đối thủ tiến bộ nhanh chóng. Sự chênh lệch về tốc độ, thể lực và kỹ thuật khiến những phẩm chất truyền thống như tinh thần kiên cường không còn đủ để bù đắp.

Ở cấp độ trẻ, bức tranh cũng không thực sự sáng sủa. Hành trình của U20 nữ Việt Nam tại U20 Asian Cup nữ 2026 phản ánh khoảng cách ngày càng lớn, đặc biệt với đội bóng cùng khu vực là Thái Lan.

Bài toán mang tính hệ thống

Chưa đầy 1 năm sau thất bại 1-3 tại chung kết Giải U19 nữ Đông Nam Á 2025, thầy trò HLV Okiyama Masahiko tiếp tục thua đậm đại diện xứ chùa vàng 1-4 ở vòng bảng đấu trường châu lục. Đến tứ kết, U20 nữ Việt Nam hoàn toàn lép vế trong trận thua Nhật Bản 0-4, còn U20 nữ Thái Lan thi đấu sòng phẳng với đội bóng mạnh Hàn Quốc và chỉ để thua sát nút 1-2.

Áp lực lớn cho tân HLV tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Hoàng Văn Phúc (thứ 4 từ trái qua) từng đồng hành cùng HLV Mai Đức Chung ở nhiều đợt hội quân gần đây

Cầu thủ duy nhất lập công cho Việt Nam tại U20 Asian Cup nữ vừa qua là hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh. Các chân sút được kỳ vọng như Ngân Thị Thanh Hiếu hay Lưu Hoàng Vân vẫn chưa thể tỏa sáng. Rõ ràng, nguồn kế cận cho đội tuyển quốc gia chưa tạo được niềm tin, nhất là ở hàng công sau thời của Huỳnh Như và Phạm Hải Yến.

TIN LIÊN QUAN

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của HLV Hoàng Văn Phúc không chỉ dừng ở mục tiêu thành tích ngắn hạn. Ông cần tái cấu trúc đội tuyển theo hướng trẻ hóa, đồng thời tạo ra một hệ thống vận hành phù hợp với xu thế bóng đá hiện đại. Việc chiến lược gia sinh năm 1964 từng thành công trong công tác đào tạo trẻ có thể là cơ sở để kỳ vọng, nhưng chuyển hóa tiềm năng thành năng lực thi đấu đỉnh cao luôn là một quá trình lâu dài và phức tạp.

Áp lực càng lớn khi các đại diện trong khu vực như Philippines và Thái Lan đang vươn lên mạnh mẽ. Để cạnh tranh với nền tảng thể hình vượt trội của tuyển nữ Philippines hay thế hệ trẻ đầy tiềm năng của xứ chùa vàng, bóng đá nữ Việt Nam còn phải nâng cấp toàn diện từ thể lực, kỹ thuật đến môi trường thi đấu trong nước. Đây là bài toán mang tính hệ thống, vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn thuần túy.

HLV Hoàng Văn Phúc không phải là lời giải ngay lập tức mà là khởi đầu cho một quá trình tái thiết. Tuyển nữ Việt Nam cũng không còn quá nhiều thời gian nếu không muốn bị bỏ xa trên bản đồ châu lục. Và ASIAD 20 sắp tới sẽ là thử thách đầu tiên cho HLV Hoàng Văn Phúc.


U23 hòa bất thường, VFF "treo ghế" HLV Hoàng Văn Phúc

(NLĐO) - Cho rằng U23 Việt Nam thi đấu bất thường, xem thường khán giả khi để Bangu Athletico Clube gỡ hòa 3-3 dù đã dẫn trước 3-1 và chơi hơn người ở lượt cuối bảng B BTV Cup 2013 vào tối 30-10, VFF ngay trong đêm đã đình chỉ chức vụ HLV trưởng Hoàng Văn Phúc và trưởng đoàn Trương Hải Tùng.

HLV Hoàng Văn Phúc: VFF không sa thải, tôi cũng từ chức!

(NLĐO) - Trước cuộc họp toàn đội vào tối nay, 31-10, với sự tham dự của Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, người bay từ Hà Nội vào với mục đích thông báo tạm đình chỉ chức vụ HLV trưởng U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định ông trong sáng. Chiều 31-10, ông Phúc vẫn xuất hiện trên sân tập.

Bạn đọc ủng hộ VFF: Nên cách chức HLV Hoàng Văn Phúc ngay!

(NLĐO) - Sau khi thông tin HLV Hoàng Văn Phúc bị tạm đình chỉ nhiệm vụ vì nghi có tiêu cực trong trận U23 Việt Nam (VN) gặp CLB Bangu Athletico vào tối 30-10, hàng trăm ý kiến bạn đọc trong ngày 31-10 đã lên tiếng ủng hộ quyết định của VFF và cho biết nên cách chức ông Phúc ngay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo