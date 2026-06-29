2 loại dầu gội, dầu xả thảo dược bị thu hồi trên toàn quốc

Ngày 29-6, Cục Quản lý dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc hai sản phẩm của nhãn hàng Hoa Xứ Lạng gồm dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả nha đam gừng dừa.

Cặp sản phẩm dầu gội, dầu xả bị thu hồi trên toàn quốc. Ảnh: Internet

Trong đó, dầu gội bồ kết thảo dược có số tiếp nhận phiếu công bố 01/23/CBMP-LS, còn dầu xả nha đam gừng dừa có số tiếp nhận phiếu công bố 02/2023/CBMP-LS.

Cả hai sản phẩm do Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa (phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là cơ sở sản xuất không còn bảo đảm một trong các điều kiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định.

Trước đó, đầu tháng 6, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố đối với hai sản phẩm mỹ phẩm do Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa sản xuất và đưa ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai sản phẩm trên, đồng thời thu hồi và trả lại đơn vị cung ứng. Các địa phương cũng phải kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn được giao giám sát Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 29-7.

Khảo sát trên mạng xã hội cho thấy dầu gội thảo dược Hoa Xứ Lạng được rao bán với giá khoảng 200.000 đồng/chai hoặc 380.000 đồng/bộ gồm dầu gội và dầu xả. Sản phẩm được quảng cáo có thành phần tự nhiên, an toàn.