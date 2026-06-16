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Sức khỏe

Nhiều sản phẩm Hadalabo, Anessa bị thu hồi

N.Dung

(NLĐO) - Nhiều sản phẩm quen thuộc như sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa và kem đánh răng Aquafresh bị yêu cầu thu hồi trên toàn quốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ công bố và công thức sản phẩm. Trong danh sách có nhiều mặt hàng quen thuộc như sữa rửa mặt Hadalabo, kem chống nắng Anessa và kem đánh răng Aquafresh.

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Danh sách các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH ALICE CAO phải đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu huỷ.

Theo quyết định ban hành ngày 15-6, các doanh nghiệp liên quan phải hoàn tất việc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả về cơ quan quản lý trước ngày 15-7. Động thái này được đưa ra sau đợt kiểm tra thực tế tại các đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường hồi tháng 3/2026.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt thu hồi quy mô lớn là nhiều doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định. Một số sản phẩm còn bị phát hiện có công thức thực tế không phù hợp với nội dung đã công bố với cơ quan quản lý.

Trong số các đơn vị bị xử lý, Công ty TNHH Alice Cao (TP Hà Nội) có số lượng sản phẩm bị thu hồi nhiều nhất với 20 mặt hàng. Danh mục này gồm nhiều sản phẩm nổi tiếng như Hadalabo Foaming Facial Cleanser, Anessa Perfect UV Sunscreen, Anessa Whitening Sunscreen Milk, Aquafresh Clear Mint và Aquafresh Soft Mint. Phần lớn được cấp số tiếp nhận phiếu công bố trong giai đoạn tháng 3 và 4-2025.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm (TP Hà Nội) cũng phải thu hồi 9 sản phẩm, trong đó có 8 mặt hàng thuộc thương hiệu ReiHaku Hatomugi của Nhật Bản, bao gồm nước tẩy trang, sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm.

Tại TPHCM, Công ty TNHH IWON Việt Nam bị yêu cầu thu hồi 10 sản phẩm thuộc thương hiệu TIA'M như sữa rửa mặt Snail & Azulene Low pH Cleanser, tinh chất Pore Minimizing 21 Serum và kem dưỡng Deep Hydration Glow Cream. Riêng sản phẩm Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus bị xác định có công thức thực tế không phù hợp với hồ sơ công bố.

Ngoài ra, Công ty TNHH X.C.G.G phải thu hồi 6 sản phẩm do vi phạm về hồ sơ, trong đó có tinh chất TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum và kem nền V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation.

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Các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH IWON Việt Nam phải đình chỉ lưu hành, thu hồi

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát Công ty TNHH IWON Việt Nam, Công ty TNHH X.C.G.G trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, báo cáo kết quả trước ngày 30-7.

Theo các chuyên gia, việc công thức sản phẩm không khớp với hồ sơ công bố có thể ảnh hưởng đến chất lượng, làm gia tăng nguy cơ kích ứng hoặc các tác dụng không mong muốn đối với người sử dụng. Trong khi đó, việc thiếu Hồ sơ thông tin sản phẩm khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong quá trình kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu và đánh giá mức độ an toàn của sản phẩm.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng các sản phẩm nằm trong danh mục thu hồi để bảo đảm an toàn sức khỏe.

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