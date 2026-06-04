Thu hồi 8 mỹ phẩm, công ty phân phối bị phạt gần 150 triệu đồng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa xử phạt Công ty TNHH Kotrans (TPHCM) tổng số tiền 147,5 triệu đồng do có nhiều sai phạm trong kinh doanh mỹ phẩm. Doanh nghiệp bị buộc thu hồi 8 sản phẩm vi phạm và nộp lại số tiền thu lợi từ việc bán hàng.

Nhiều mỹ phẩm bị buộc thu hồi, tiêu hủy. Ảnh minh hoạ

Theo đó, công ty bị xử phạt do các hành vi vi phạm phát sinh từ hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội.

Cụ thể, công ty kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm VT Reti-a Reedle Shot 700 có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định. Giá trị hàng hóa đã bán ra thị trường của sản phẩm này hơn 96,5 triệu đồng. Với hành vi này, doanh nghiệp bị phạt 22,5 triệu đồng, đồng thời phải nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sản phẩm.

Ngoài ra, công ty còn kinh doanh 3 sản phẩm mỹ phẩm có nhãn ghi không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa, gồm: Torriden Cellmazing Pore Perfecting Ampoule, VT Cica Collagen Mask và Unove Deep Damage Repair Shampoo Sweet Breeze. Giá trị hàng hóa đã bán của các sản phẩm này hơn 353 triệu đồng.

Với hành vi trên, công ty bị phạt 70 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp bị buộc thu hồi sản phẩm, ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường và nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ việc bán hàng.

Một sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu buộc phải thu hồi. Ảnh: Internet

Cục Quản lý Dược cũng xác định công ty kinh doanh 4 sản phẩm mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ theo quy định pháp luật.

Các sản phẩm vi phạm gồm COSRX The Retinol 0.5 Oil, SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream, SKINFOOD Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream và Paparecipe Collagen Peptide Serum.

Công ty bị phạt 55 triệu đồng đối với nhóm vi phạm này. Đồng thời, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm vi phạm.