Lô sữa tắm Xmen for Boss Intense bị thu hồi, tiêu hủy

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc hai lô mỹ phẩm của Công ty cổ phần Marico South East Asia do công thức thực tế không đúng với hồ sơ đã công bố.

Hai lô sản phẩm bị thu hồi do công thức không đúng hồ sơ đã công bố

Hai lô sản phẩm bị thu hồi gồm: Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500 g, số lô 706, hạn dùng đến ngày 10-10-2028; và sữa tắm nước hoa Xmen for Boss Intense chai 180 g, số lô D46, hạn dùng đến ngày 30-7-2028.

Cả hai sản phẩm do Công ty cổ phần Marico South East Asia sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Mẫu được Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại BRG Mart, số 120 Hàng Trống (TP Hà Nội) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả cho thấy các mẫu thử chứa Natribenzoat nhưng thành phần này không được công bố trên nhãn sản phẩm. Cục Quản lý Dược xác định đây là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cơ quan này yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành thông báo tới cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý vi phạm theo quy định.

Marico South East Asia phải gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tổ chức tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt yêu cầu; báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25-6.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải rà soát toàn bộ các lô đã sản xuất của hai sản phẩm này để tiếp tục thu hồi nếu phát hiện vi phạm tương tự.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát việc thu hồi, tiêu hủy; thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của hai mặt hàng nêu trên, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm của doanh nghiệp và báo cáo kết quả trước ngày 10-7-2026.