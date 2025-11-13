2 nhóm thanh niên "hỗn chiến" ở Đồng Nai

Ngày 13-11, Công an xã Xuân Hòa (Đồng Nai) đã đưa các đối tượng cùng tang vật liên quan vụ "hỗn chiến" trên địa bàn để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thành D. bị nhóm của Trần Bảo K., Hồ Đại Ng. và một đối tượng tên C. (chưa rõ lai lịch) đánh.

Do yếu thế, D. bỏ chạy và gọi điện cho anh trai là Nguyễn Minh Nh. cùng nhóm bạn gồm: Mai Ngọc S., Trần Gia H., Nguyễn Văn Đ. (SN 2009) và một người tên L. (chưa rõ lai lịch). Nhóm này sau đó chuẩn bị hai dao tự chế (dao rựa) để tìm nhóm đối phương trả thù.

Hung khí 2 nhóm sử dụng để "hỗn chiến"

Nghe tin nhóm của Nguyễn Thành D. đi tìm mình, Trần Bảo K. rủ Nguyễn Quốc T. và Nguyễn Minh Nh. mang theo hai dao dạng kiếm Nhật và dao rựa để "hỗn chiến" vào đêm 28-10.

Trong lúc xô xát, Trần Bảo K. vung dao chém một nhát trúng tay Nguyễn Minh Nh. rồi bỏ chạy. Cả nhóm của K chạy trốn vào Cửa hàng xăng dầu Petrolimex thuộc ấp Xuân Hưng 1A, xã Xuân Hòa.

Tại đây, hai nhóm tiếp tục chửi bới, khiêu khích nhau. Sau nhiều lần thách thức, đuổi đánh nhưng không ai bị thương tích thêm, các đối tượng tự giải tán.



