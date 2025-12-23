28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh

Chiều 23-12, tại TP HCM, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Tiếp nối - Nâng tầm Di sản Văn hóa Ẩm thực Việt Nam", nhằm tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp trong gìn giữ, phát huy giá trị ẩm thực dân tộc.

Theo Ban tổ chức, đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình gần 10 năm hoạt động của VCCA và hơn 6 năm xây dựng, triển khai đề án "Phong tặng Danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam". Năm 2025 được xác định là thời điểm chiến lược để ghi nhận, tôn vinh những nghệ nhân có tay nghề, tri thức và tâm huyết, góp phần lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt.

Các nghệ nhân được vinh danh

Ông Nguyễn Tiến Đạo - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ - bày tỏ sự trân trọng với các nghệ nhân văn hóa ẩm thực. Ông cho rằng họ chính là những người giữ lửa và bảo tồn di sản sống bằng niềm đam mê, sự tận tụy và trách nhiệm với nghề.

Sau quá trình xét chọn bài bản, khách quan và minh bạch, 28 cá nhân tiêu biểu đến từ nhiều địa phương đã vượt qua các vòng thẩm định, đánh giá để chính thức được phong tặng danh hiệu.

Đây không chỉ là sự ghi nhận về tay nghề, kinh nghiệm và cống hiến, mà còn khẳng định vai trò của ẩm thực như một di sản văn hóa sống, gắn liền với lịch sử, bản sắc và đời sống cộng đồng.

Các món ăn được chế biến trực tiếp

Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam Nguyễn Quốc Kỳ thông tin chương trình xét tặng danh hiệu là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ thống danh hiệu nghệ nhân ẩm thực Việt Nam một cách bài bản, lâu dài, góp phần bảo tồn và nâng tầm giá trị văn hóa ẩm thực trong giai đoạn mới.

"Một danh hiệu được trao hôm nay là sự khẳng định của một hành trình gìn giữ, truyền dạy và nâng tầm văn hóa ẩm thực Việt không chỉ trong đời sống cộng đồng mà còn trên hành trình hội nhập và lan tỏa ra thế giới" - ông Nguyễn Quốc Kỳ nhấn mạnh.