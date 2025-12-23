HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh

Kim Ngân

(NLĐO) - 28 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam 2025 nhằm tôn vinh những người gìn giữ và lan tỏa tinh hoa ẩm thực dân tộc.

Chiều 23-12, tại TP HCM, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Tiếp nối - Nâng tầm Di sản Văn hóa Ẩm thực Việt Nam", nhằm tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp trong gìn giữ, phát huy giá trị ẩm thực dân tộc.

Theo Ban tổ chức, đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình gần 10 năm hoạt động của VCCA và hơn 6 năm xây dựng, triển khai đề án "Phong tặng Danh hiệu Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam". Năm 2025 được xác định là thời điểm chiến lược để ghi nhận, tôn vinh những nghệ nhân có tay nghề, tri thức và tâm huyết, góp phần lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt.

28 Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực được vinh danh - Ảnh 1.

Các nghệ nhân được vinh danh

Ông Nguyễn Tiến Đạo - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ - bày tỏ sự trân trọng với các nghệ nhân văn hóa ẩm thực. Ông cho rằng họ chính là những người giữ lửa và bảo tồn di sản sống bằng niềm đam mê, sự tận tụy và trách nhiệm với nghề.

Sau quá trình xét chọn bài bản, khách quan và minh bạch, 28 cá nhân tiêu biểu đến từ nhiều địa phương đã vượt qua các vòng thẩm định, đánh giá để chính thức được phong tặng danh hiệu.

Đây không chỉ là sự ghi nhận về tay nghề, kinh nghiệm và cống hiến, mà còn khẳng định vai trò của ẩm thực như một di sản văn hóa sống, gắn liền với lịch sử, bản sắc và đời sống cộng đồng.

img
img
img

Các món ăn được chế biến trực tiếp

Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam Nguyễn Quốc Kỳ thông tin chương trình xét tặng danh hiệu là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ thống danh hiệu nghệ nhân ẩm thực Việt Nam một cách bài bản, lâu dài, góp phần bảo tồn và nâng tầm giá trị văn hóa ẩm thực trong giai đoạn mới.

"Một danh hiệu được trao hôm nay là sự khẳng định của một hành trình gìn giữ, truyền dạy và nâng tầm văn hóa ẩm thực Việt không chỉ trong đời sống cộng đồng mà còn trên hành trình hội nhập và lan tỏa ra thế giới" - ông Nguyễn Quốc Kỳ nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tôn vinh tinh hoa ẩm thực Hà Nội

Tôn vinh tinh hoa ẩm thực Hà Nội

(NLĐO)- Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 mang tới nhiều hoạt động phong phú với 60 không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội và sản phẩm ẩm thực vùng miền.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 lan tỏa tinh thần sẻ chia

(NLĐO)- Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025 đón gần 20.000 lượt khách đến tham quan, thưởng thức các món ăn đa dạng, đặc trưng của nhiều quốc gia.

Tôn vinh nghệ nhân ẩm thực, khẳng định thương hiệu Việt

(NLĐO) - Chương trình xét tặng Danh hiệu Văn hoá Ẩm thực Việt Nam kỳ vọng tạo động lực phát triển ngành và tôn vinh sự cống hiến của những người đi đầu.

văn hóa ẩm thực Ẩm thực Việt Nam nghệ nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo