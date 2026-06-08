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Pháp luật

3 giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Tuấn Minh

(NLĐO) - Để thực hiện hành vi trốn thuế, 3 giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình đã mua hàng chục hóa đơn khống trị giá trên 40 tỉ đồng để kê khai trốn thuế.

Ngày 8-6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lực (SN 1959), Giám đốc Công ty CP dịch vụ sinh vật cảnh Điền Xá và Công ty TNHH cây xanh Phương Uyên (thôn Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Trốn thuế" quy định tại Điều 200 Bộ Luật Hình sự.

Khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp trốn thuế hơn 3,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan công an thi hành lệnh khởi tố Nguyễn Văn Viện và Ngô Thị Hà. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua điều tra xác định nữ giám đốc này đã có hành vi mua, sử dụng trái phép 60 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ trên 40 tỉ đồng để kê khai khấu trừ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 3 tỉ đồng.

Cũng liên quan đến tội danh này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH TM&DV cây cảnh Điền Xá; Ngô Thị Hà (SN 1984), giám đốc Công ty TNHH DVTM cây xanh Đức Mạnh (thôn Vị Khê, phường Vị Khê) cùng về hành vi "Trốn thuế", gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trốn thuế trên 500 triệu đồng.

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