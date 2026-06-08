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Thời sự

3 thiếu nữ đi xe máy lạng lách, đánh võng trên đường

Tr.Đức

(NLĐO)- 3 thiếu nữ chở nhau trên xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng rồi va vào giải phân cách bị ngã chấn thương.

Ngày 8-6, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa phối hợp với Công an phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên xử phạt 3 thiếu nữ đi xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Nguyễn Văn Linh.

Xử phạt thiếu nữ lạng lách , đánh võng trên đường ở Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 1.

T. điều khiển xe mô tô chở Y và L lạng lách, đánh võng trên đường (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 3-6, N.T.T.T. (SN 2011, trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên) lấy xe máy của bố chở theo H.G.L. (SN 2009) và Đ.N.Y. (SN 2007, đều cư trú tại xã Tân Hưng) đi từ xã Tân Hưng lên phường Phố Hiến. Khi tham gia giao thông, cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, T. điều khiển xe chở L. và Y. lạng lách, đánh võng nhiều vòng trên đường Nguyễn Văn Linh, từ ngã tư bưu điện tỉnh Hưng Yên đến ngã tư vòng xuyến chợ Gạo và ngược lại. Khi đến ngã tư đèn tín hiệu đường Nguyễn Văn Linh - Hải Thượng Lãn Ông (thuộc phường Phố Hiến), do không làm chủ được tốc độ, xe máy do T. điều khiển đã va vào giải phân cách giữa đường khiến cả ba người bị ngã và chấn thương.

Sau khi xác minh vụ việc, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an phường Phố Hiến mời 3 cô gái này và chủ xe máy là ông N.N.T. (bố của N.T.T.T.) đến cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, cả ba thiếu nữ đều thừa nhận toàn bộ nội dung sự việc như trên. Còn ông T. nhận mình thiếu sự quản lý, để cho con gái lấy xe máy tham gia giao thông.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng CSGT,  Công an tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với 3 thiếu nữ và ông N.N.T. (chủ phương tiện).

Xử phạt thiếu nữ lạng lách , đánh võng trên đường ở Hưng Yên năm 2026 - Ảnh 2.

Lực lượng Công an làm việc với 3 thiếu nữ

Cụ thể, xử phạt N.T.T.T. về các lỗi vi phạm: Điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều"; điều khiển xe lạng lách trên đường bộ; điều khiển xe là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi máy và chở theo 2 người trên xe.

Xử phạt Đ.N.Y. và H. G.L. về lỗi không đội mũ bảo hiểm cho người đi máy khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Xử phạt ông N.N.T. về lỗi để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông, được quy định tại Khoản 1 Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ phương tiện máy BKS 93H1-383.5 do T. điều khiển.

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đi ngược chiều không đội mũ bảo hiểm 3 thiếu nữ lạng lách, đánh võng
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