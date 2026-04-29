Dàn xe lạng lách trên Quốc lộ 50, hàng chục thanh niên bị mời làm việc

Hơn 20 thanh niên tụ tập chạy xe gây rối trên nhiều tuyến đường.

Ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Nhóm thanh niên “náo loạn” tuyến Quốc lộ 50. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng ngày 12-4-2026, nhiều thanh niên từ TPHCM và Tây Ninh đã tụ tập, điều khiển khoảng 25 xe mô tô các loại, trong đó nhiều xe không gắn biển số hoặc bị che biển. Nhóm này di chuyển trên các tuyến Quốc lộ 50, tuyến tránh Quốc lộ 50 và ĐT830, đoạn từ cầu Mỹ Lợi đến ngã tư Chợ Trạm (dài khoảng 14 km).

Trong quá trình lưu thông, các đối tượng chạy xe dàn hàng ngang, rồ ga, phóng nhanh, thậm chí bốc đầu, lạng lách, đánh võng. Nhiều người không đội nón bảo hiểm, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn quay video, đăng tải lên mạng xã hội Facebook, TikTok nhằm khoe khoang hành vi vi phạm.

Tiếp nhận tin báo, ngày 25-4-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (PC02) đã phối hợp công an các địa phương liên quan tiến hành xác minh, truy xét. Đến nay, lực lượng chức năng đã mời làm việc 35 người, trong đó xác định 22 đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an nhận định hành vi của nhóm này có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận, thu thập nhiều phương tiện liên quan, gồm các xe mô tô hiệu Yamaha, Honda… trong đó không ít xe bị tháo dàn nhựa, không gắn biển số.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.