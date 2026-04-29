Dàn xe lạng lách trên Quốc lộ 50, hàng chục thanh niên bị mời làm việc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Dàn xe lạng lách trên Quốc lộ 50, hàng chục thanh niên bị mời làm việc

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Nhóm thanh niên tụ tập chạy xe mô tô không biển số, dàn hàng ngang, lạng lách trên nhiều tuyến đường trọng điểm tỉnh Tây Ninh.

Hơn 20 thanh niên tụ tập chạy xe gây rối trên nhiều tuyến đường.

Ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Nhóm thanh niên “náo loạn” tuyến Quốc lộ 50. Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng ngày 12-4-2026, nhiều thanh niên từ TPHCM và Tây Ninh đã tụ tập, điều khiển khoảng 25 xe mô tô các loại, trong đó nhiều xe không gắn biển số hoặc bị che biển. Nhóm này di chuyển trên các tuyến Quốc lộ 50, tuyến tránh Quốc lộ 50 và ĐT830, đoạn từ cầu Mỹ Lợi đến ngã tư Chợ Trạm (dài khoảng 14 km).

Trong quá trình lưu thông, các đối tượng chạy xe dàn hàng ngang, rồ ga, phóng nhanh, thậm chí bốc đầu, lạng lách, đánh võng. Nhiều người không đội nón bảo hiểm, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn quay video, đăng tải lên mạng xã hội Facebook, TikTok nhằm khoe khoang hành vi vi phạm.

Tiếp nhận tin báo, ngày 25-4-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (PC02) đã phối hợp công an các địa phương liên quan tiến hành xác minh, truy xét. Đến nay, lực lượng chức năng đã mời làm việc 35 người, trong đó xác định 22 đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an nhận định hành vi của nhóm này có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng ghi nhận, thu thập nhiều phương tiện liên quan, gồm các xe mô tô hiệu Yamaha, Honda… trong đó không ít xe bị tháo dàn nhựa, không gắn biển số.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

CSGT Tây Ninh xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn dịp lễ

(NLĐO)- Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5, Tây Ninh dự báo lưu lượng tăng cao, CSGT triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Thiếu niên 16 tuổi bị chặn đường, đánh hội đồng ở Tây Ninh

(NLĐO) – Một thiếu niên 16 tuổi ở Tây Ninh bị hai thanh niên chặn đường, đánh hội đồng trên tỉnh lộ 823D. Clip lan truyền gây bức xúc.

Vụ người đàn ông bị đâm gục gần cổng KCN ở tỉnh Tây Ninh: Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân

(NLĐO)- Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ công nhân 38 tuổi bị đâm tử vong gần cổng KCN Phước Đông, để lại vợ và con nhỏ 3 tuổi

tỉnh Tây Ninh gây rối trật tự công cộng nhóm thanh niên chạy xe lạng lách Tây Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo