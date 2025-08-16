TP HCM: Phường Tân Định "Cùng Việt Nam tiến bước"

Sáng 16-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Tân Định, TP HCM tổ chức hoạt động Đi bộ đồng hành, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là chương trình hưởng ứng Kế hoạch 45/2025 của UBND TP HCM về tổ chức các hoạt động "Cùng Việt Nam tiến bước" trên địa bàn thành phố.

Hoạt động đi bộ đồng hành có sự tham gia của lãnh đạo phường Tân Định cùng đại diện lãnh đạo các đoàn thể, trường học, khu phố và đông đảo đoàn viên, hội viên, học sinh, nhân dân trên địa bàn.

Phường Tân Định tổ chức hoạt động Đi bộ đồng hành hưởng ứng chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"

Mở đầu chương trình, toàn thể đại biểu và người tham dự đã trang nghiêm tiếp sóng Lễ Thượng cờ Quốc gia tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lắng nghe phát biểu phát động từ Lãnh đạo Bộ Công an.

Ngay sau đó, tiếng hô khẩu hiệu vang dội, đoàn đi bộ trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng đã đồng loạt xuất phát, đi bộ qua các tuyến đường trung tâm phường theo lộ trình đã định.

Hội viên, đoàn viên và nhân dân phường Tân Định phấn khởi đi bộ, hưởng ứng chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"

Cụ thể, đoàn xuất phát Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng - rẽ trái Đinh Tiên Hoàng - rẽ phải Điện Biên Phủ - rẽ phải Mai Thị Lựu - rẽ phải Nguyễn Đình Chiểu - rẽ phải Đinh Tiên Hoàng - kết thúc hành trình tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Với khoảng 400 người tham gia, sự kiện không chỉ là hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Màu áo đỏ rực rỡ cùng lá cờ Tổ quốc tung bay trên các tuyến đường đã tạo nên hình ảnh đẹp, lan tỏa niềm tự hào và ý chí "Việt Nam tiến bước" đến mọi người dân.

Chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức và phát động, nhân kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025). "Cùng Việt Nam tiến bước" là một sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Với thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.



