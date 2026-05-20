32.452 vị trí việc làm hấp dẫn tại Cần Thơ

Ngày 20-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến quý II/2026. Đây là một hoạt động thường niên nhằm duy trì trong công tác phối hợp giữa các trung tâm trong khu vực và các tỉnh, thành phố lân cận trong hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Người lao động tìm hiểu các vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến

Toàn phiên có 186 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 32.452 vị trí việc làm trống cần tuyển với đa dạng về ngành nghề và vị trí tuyển. Riêng Trung tâm DVVL TP Cần Thơ có 62 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, với 10.811 vị trí việc làm trống cần tuyển.

Một số doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp gồm: Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn Du học và Đào tạo Magellan, Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Công nghiệp SAINDECO…

Các vị trí đang cần tuyển như: bác sĩ thú y, an toàn sinh học, kỹ thuật chăn nuôi, công nhân chăn nuôi, công nhân môi trường, trưởng nhóm, PG Marketing, kỹ thuật viên, lễ tân, giám đốc trung tâm ngoại ngữ, giáo viên tiếng Hàn, sản xuất chế tạo và xây dựng, chăn nuôi bò sữa (chăm sóc vệ sinh) và chế biến sản phẩm bơ sữa…

Đến với phiên giao dịch việc làm trực tuyến, người lao động có cơ hội được tìm hiểu, thông tin về cơ hội nghề nghiệp, việc làm trong nước và ngoài nước; tham gia phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng.

Người lao động được tư vấn các kỹ năng khi phỏng vấn

Ngoài ra, người lao động còn được tư vấn kỹ năng tìm việc, làm hồ sơ dự tuyển, tạo dựng hình ảnh trước nhà tuyển dụng, kỹ năng dự phỏng vấn.

Chị Lê Thị Thanh Thúy (ngụ phường Phước Thới, TP Cần Thơ) chia sẻ: "Tôi đến phiên giao dịch việc làm trực tuyến lần này vừa được tiếp cận nhiều doanh nghiệp và ngành nghề phù hợp mà không phải đi lại nhiều nơi. Với hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng đa dạng, tôi có thêm lựa chọn công việc đúng chuyên môn và nhu cầu thu nhập. Ngoài ra, việc được tư vấn kỹ năng làm hồ sơ, phỏng vấn và định hướng nghề nghiệp cũng giúp tôi tự tin hơn khi tìm việc trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh".