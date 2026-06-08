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Pháp luật

4 người đàn ông câu kết mua heo dịch về giết mổ bán kiếm lời

Tuấn Minh

(NLĐO)- Bất chấp nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, 4 người đàn ông ở Thanh Hóa vẫn câu kết mua 21 con heo dịch về giết mổ bán kiếm lời

Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tào Văn Hải (SN 1995), Lưu Văn Đông (SN 1976; cùng ngụ xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa); Hoàng Văn Thành (SN 1972, ngụ xã Biện Thượng) và Trần Quốc Điển (SN 1966; ngụ xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo điều 317, Bộ luật Hình sự.

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4 người đàn ông câu kết mua bán, tiêu thụ heo dịch về bán kiếm lời. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15 giờ ngày 3-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an xã Hoạt Giang kiểm tra cơ sở giết mổ của Trần Quốc Điển (thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 con heo đang chờ giết mổ. Làm việc với cơ quan công an, Điển khai nhận đây là số heo còn lại trong đàn 21 con heo bị bệnh mua của Hoàng Văn Thành.

Mở rộng điều tra, công an xác định, ngày 2-6, đàn heo 21 con có biểu hiện bị bệnh, nhiều con bỏ ăn nên Tào Văn Hải đã liên hệ với Lưu Văn Đông là người làm nghề môi giới mua bán heo để tìm đầu mối tiêu thụ.

Sau khi được Đông giới thiệu, dù biết rõ lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng vì ham lợi nhuận, Thành vẫn thỏa thuận mua toàn bộ 21 con heo trên với giá hơn 71 triệu đồng rồi bán lại cho Trần Quốc Điển với giá 84 triệu đồng để hưởng chênh lệch.

- Ảnh 2.

Số heo dịch bị bệnh nhưng 4 người vẫn câu kết giết thịt bán ra thị trường

Mua heo về, Điển đã giết mổ 4 con và bán cho các tiểu thương tại một số chợ dân sinh trên địa bàn để bán lại cho người tiêu dùng, số còn lại đang được cất giấu tại nhà người thân.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I xác định số lợn trên dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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