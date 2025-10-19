HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

UBND TP HCM đề nghị HĐND TP HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề trong tháng 11

PHAN ANH

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị Thường trực HĐND TP HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề trong tháng 11 để xem xét 55 nội dung quan trọng của thành phố

UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi Thường trực HĐND TP HCM về các nội dung dự kiến trình HĐND thành phố tại kỳ họp chuyên đề tháng 11-2025.

HĐND TP HCM họp để xem xét những nội dung quan trọng 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị Thường trực HĐND TP HCM quan tâm, tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố (dự kiến đầu tháng 11-2025) để xem xét những nội dung quan trọng của thành phố; đồng thời chỉ đạo các ban của HĐND thành phố phối hợp thẩm tra để trình HĐND thành phố tại kỳ họp.

Việc này nhằm kịp thời triển khai các nội dung, chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

UBND TP HCM khẩn đề nghị HĐND TP HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề trong tháng 11 - Ảnh 1.

HĐND TP HCM họp kỳ thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) hôm 29-9, thông qua 41 nghị quyết; Ảnh: PHAN ANH

Danh mục các nội dung UBND TP HCM trình lên gồm 18 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 37 dự thảo nghị quyết cá biệt.

Cụ thể, dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND về quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố.

Dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng Nghị quyết 31/2023/NQ-HĐND quy định tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị có số thu lớn trên địa bàn thành phố (sau sắp xếp).

Dự thảo Nghị quyết về quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn năm 2025 (đợt 2).

Chủ trương đầu tư nhiều dự án đô thị - môi trường

Cùng với đó là nhiều dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án: Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé; Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP HCM; Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn; Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ tỉnh Tây Ninh nguồn vốn thực hiện Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài.

Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP HCM đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn.

Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 500 kV Bình Dương 1 - rẽ Song Mây - Tân Định.

Một số dự thảo nghị quyết liên quan đến đặc khu Côn Đảo như tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác tại Côn Đảo…


