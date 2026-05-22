Giáo dục

4.709 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Trong 2 ngày 23 và 24-5, Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Thông tin từ Trường Phổ thông Năng khiếu cho biết kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay có 4.709 thí sinh đăng ký tham dự. Sáng mai, 23-5, thí sinh sẽ thi liên tiếp 2 môn là ngữ văn và tiếng Anh, buổi chiều thi môn toán không chuyên.

4.709 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 Phổ thông Năng khiếu - Ảnh 1.

Thí sinh thi thử tuyển sinh lớp 10 năm 2026

Sáng 24-5, thí sinh thi các môn chuyên: Tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, tin học. Buổi chiều, thí sinh thi môn chuyên toán, văn

Năm nay, Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức thi tại 4 điểm. Trường lưu ý thí sinh xem thật kỹ địa điểm thi của từng môn để không đến nhầm.

Theo quy định, thí sinh có mặt tại phòng thi ít nhất 45 phút trước giờ bắt đầu làm bài (buổi sáng trước 6 giờ 55, buổi chiều trước 13 giờ 25) để đảm bảo đủ thời gian hoàn tất các thủ tục vào phòng thi.

Thí sinh mang theo thẻ căn cước công dân và giấy báo thi. Trường hợp không có thẻ căn cước công dân thì xuất trình giấy tờ tùy thân có dán ảnh. 

Trường hợp vì lý do bất khả kháng mất hết toàn bộ giấy tờ tùy thân, thí sinh mang giấy báo thi đến trực tiếp Phòng Hội đồng của điểm thi để được hướng dẫn.

Nếu phát hiện sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, thí sinh phải báo ngay cho giám thị khi được gọi tên vào phòng thi của buổi thi đầu tiên để xử lý kịp thời.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển 595 học sinh lớp 10, bao gồm 7 lớp chuyên tại Cơ sở An Đông và 10 lớp chuyên tại Cơ sở Đông Hòa.

Công bố 242 điểm thi lớp 10 ở TPHCM, đề thi được giao trước 1 ngày

Công bố 242 điểm thi lớp 10 ở TPHCM, đề thi được giao trước 1 ngày

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM công bố 242 điểm thi lớp 10, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-6 sắp tới, đồng thời có những lưu ý quan trọng.

Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng thi lớp 10 tại TPHCM: "Quay xe" hay giữ nguyên để tránh trượt?

(NLĐO)- Hôm nay (8-5) là ngày cuối học sinh điều chỉnh nguyện vọng thi lớp 10. Nhiều chuyên gia khuyên cân nhắc kỹ để chắc suất học lớp 10 ở trường công.

TPHCM công bố số lượng nguyện vọng thi lớp 10: Tỉ lệ chọi gây bất ngờ

(NLĐO) - Tỉ lệ chọi kỳ thi lớp 10 năm nay dù chưa chính thức do thí sinh còn điều chỉnh nguyện vọng, song có nhiều bất ngờ.

tuyển sinh lớp 10 lớp 10 chuyên thi lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu
