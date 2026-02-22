5 bệnh dễ mắc sau Tết

Sau Tết, khi nhịp sinh hoạt thay đổi sau nhiều ngày ăn uống thịnh soạn và rượu bia, không ít người bắt đầu cảm nhận rõ những hệ lụy về sức khỏe. Việc tiêu thụ nhiều đạm, chất béo liên tiếp khiến hệ tiêu hóa và chuyển hóa chịu áp lực lớn.

Số bệnh nhân cấp cứu do các bệnh đường tiêu hóa tăng mạnh sau Tết

Ở người có bệnh nền, nguy cơ càng rõ rệt. Chỉ vài ngày ăn uống quá mức có thể khiến tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu mất kiểm soát, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, đột quỵ. Dưới đây là 5 nhóm bệnh thường gặp sau Tết.

Rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày

Hệ tiêu hóa thường là cơ quan "lên tiếng" sớm nhất sau kỳ nghỉ lễ. Ăn quá no, bỏ bữa rồi ăn bù hoặc dùng thực phẩm bảo quản lâu ngày dễ gây đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, tiêu chảy, ợ chua. Vì vậy, sau Tết, số ca rối loạn tiêu hóa và viêm dạ dày thường gia tăng. Người có tiền sử viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày – thực quản dễ tái phát khi dùng nhiều rượu bia, đồ cay nóng.

Nếu xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, người bệnh cần đi khám ngay vì có thể liên quan đến xuất huyết tiêu hóa.

Men gan tăng, gan nhiễm mỡ

Uống rượu bia liên tục nhiều ngày khiến gan phải hoạt động quá mức để chuyển hóa cồn và độc chất. Khi tế bào gan tổn thương, các chỉ số ALT, AST tăng cao, thường được gọi là men gan tăng.

Phần lớn trường hợp tăng men gan nhẹ có thể hồi phục nếu ngừng rượu bia và điều chỉnh chế độ ăn. Tuy nhiên, nếu chỉ số tăng kéo dài hoặc ở mức cao, đây có thể là dấu hiệu viêm gan do rượu hoặc tổn thương gan do nhiễm độc.

Nhiều biến chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc gây nguy hiểm cho người bệnh

Chế độ ăn nhiều thịt đỏ, đồ chiên rán, ít vận động cũng làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ – bệnh lý ngày càng phổ biến ở người trẻ. Bệnh tiến triển âm thầm, thường chỉ biểu hiện mệt mỏi hoặc tức nhẹ vùng hạ sườn phải.

Chuyên gia khuyến cáo người sử dụng nhiều rượu bia hoặc có bệnh nền nên kiểm tra men gan, mỡ máu sau Tết để phát hiện sớm bất thường.

Rối loạn mỡ máu – nguy cơ âm thầm sau những bữa tiệc

Những bữa ăn nhiều thịt đỏ, nội tạng, đồ chiên rán, bánh kẹo ngọt và rượu bia khiến cholesterol xấu (LDL) và triglycerid tăng nhanh chỉ sau vài ngày, nhất là ở người ít vận động.

Mỡ máu cao thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng là yếu tố nguy cơ hàng đầu của xơ vữa động mạch. Khi mảng xơ vữa tiến triển, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Rối loạn mỡ máu thường đi kèm gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp và đái tháo đường – tạo thành nhóm bệnh chuyển hóa dễ bùng phát sau kỳ nghỉ dài. Người trung niên, có bệnh nền hoặc tăng cân nhanh sau Tết nên kiểm tra mỡ máu để điều chỉnh kịp thời.

Tăng huyết áp, rối loạn đường huyết

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Tết là thời điểm các bệnh chuyển hóa dễ mất kiểm soát. Thực phẩm nhiều muối, chất béo cùng rượu bia, thức khuya có thể khiến huyết áp tăng cao chỉ sau vài ngày.

Với người đái tháo đường, việc tiêu thụ nhiều bánh chưng, bánh tét, mứt, nước ngọt làm đường huyết tăng vọt. Không ít trường hợp nhập viện đầu năm do biến chứng cấp vì ăn uống "thả ga", không tuân thủ điều trị.

Bác sĩ thăm hỏi, động viện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Tung ương

Chuyên gia khuyến cáo nếu xuất hiện mệt mỏi, đau đầu, khát nhiều, tiểu nhiều, tê yếu tay chân, người bệnh nên đi khám sớm để tránh biến chứng.

Gout cấp và viêm tụy cấp

Thịt đỏ, hải sản, nội tạng cùng rượu bia là những yếu tố dễ khởi phát cơn gout cấp, với biểu hiện sưng, nóng, đau khớp đột ngột.

Viêm tụy cấp cũng có thể xảy ra sau các bữa ăn nhiều chất béo, rượu bia. Người bệnh thường đau dữ dội vùng thượng vị, nôn liên tục, mệt lả, có thể kèm sốt, tim nhanh. Đây là tình trạng cần nhập viện cấp cứu ngay.

Bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết dịp Tết, bệnh nhân viêm tụy và xuất huyết tiêu hóa chiếm khoảng 60% số ca vào cấp cứu, phần lớn bệnh nhân nặng rơi vào nhóm mắc viêm tụy cấp.

Chế độ sinh hoạt, ăn uống thất thường những ngày Tết khiến nhiều người phải nhập viện

Theo bác sĩ, việc ăn uống quá mức, sử dụng nhiều rượu bia trong các buổi liên hoan là nguyên nhân khiến số ca viêm tụy, xuất huyết tiêu hóa gia tăng; phần lớn người bệnh có tiền sử uống rượu nhiều.

Các chuyên gia khuyến cáo sau Tết, nếu xuất hiện dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, đau bụng, vàng da, đau khớp, tăng cân nhanh hoặc huyết áp, đường huyết tăng cao, người dân nên đi khám sớm. Người mắc bệnh mạn tính cần tái khám để điều chỉnh thuốc kịp thời.