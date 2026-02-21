HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hai bệnh viện tuyến cuối căng mình cấp cứu dịp Tết

Ngọc Dung

(NLĐO) - Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận số ca khám, cấp cứu tăng đột biến, trong khi Bệnh viện Việt Đức giảm tai nạn giao thông nhưng tăng bệnh nhân do pháo nổ.

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ghi nhận bệnh nhân khám cấp cứu tăng vọt, nhiều ca nặng, Ban giám đốc bệnh viện phải huy động nhân lực đi làm sớm để bảo đảm cấp cứu, điều trị.

img

Bệnh nhân được theo dõi tại Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai sáng 21-2, tức mùng 5 Tết

Tại Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), ông Lê Quang Trí, Điều dưỡng trưởng Trung tâm, cho biết số ca cấp cứu tăng mạnh từ mùng 2 Tết. Nếu ngày thường tiếp nhận khoảng 300 ca/ngày thì những ngày qua trung bình lên tới 400 ca, trong đó nhiều trường hợp nặng, nguy kịch.

Đáng chú ý, số ca tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ, song các bệnh lý nội khoa lại gia tăng, đặc biệt là viêm tụy cấp và xuất huyết tiêu hóa. Khoảng 60% ca viêm tụy cấp liên quan đến sử dụng rượu bia - yếu tố thường gặp trong các cuộc liên hoan dịp Tết. Nguyên nhân phổ biến tiếp theo là tăng triglyceride, tình trạng rối loạn mỡ máu thường gặp ở người gan nhiễm mỡ, đái tháo đường hoặc uống nhiều rượu bia. Bệnh có thể diễn tiến nhanh, nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ông Trí cho biết đến mùng 5 Tết, bệnh viện đang điều trị nội trú khoảng 2.000 bệnh nhân, trong đó nhiều ca nặng phải hồi sức tích cực. Dự báo số bệnh nhân có thể tiếp tục tăng trong một đến hai ngày tới trước khi kỳ nghỉ kết thúc.

Trước tình hình này, Ban Giám đốc bệnh viện đã ban hành công văn hỏa tốc, yêu cầu các viện, trung tâm, khoa, phòng và đơn vị trực thuộc triệu tập 50–70% nhân lực tăng cường làm việc gần như ngày thường. Đồng thời, bệnh viện mở thêm hai phòng khám tại khu vực khám bệnh để kịp thời tiếp nhận người dân có nhu cầu khám chữa bệnh.

img
img
img
img
img

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, hàng trăm bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị

Riêng tại Trung tâm Cấp cứu A9, tổng cộng khoảng 80 nhân viên, gồm bác sĩ chính, bác sĩ tăng cường và học viên, thay phiên trực Tết liên tục để đảm bảo công tác tiếp nhận, xử trí người bệnh không bị gián đoạn.

PGS-TS Nguyễn Văn Chi, chuyên gia cấp cứu hồi sức, nguyên Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết các chuyên gia, giáo sư và lãnh đạo khoa phòng, thường xuyên có mặt để hội chẩn liên khoa, xử lý các ca bệnh phức tạp, đảm bảo người bệnh được điều trị kịp thời, hiệu quả.

"Chúng tôi xác định sẽ ăn Tết muộn, khi bệnh nhân ổn định, số ca cấp cứu giảm và mọi hoạt động trở lại bình thường"- PGS Chi chia sẻ.

img

PGS Nguyễn Văn Chi thăm khám cho bệnh nhân

Trong khi đó, từ ngày 14 đến 21-2 (tức từ 27 đến mùng 5 Tết), Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận gần 800 trường hợp khám, cấp cứu và tai nạn. Không ghi nhận ca tử vong tại viện hoặc trước khi vào viện, có 7 trường hợp tiên lượng rất nặng xin về.

Tai nạn giao thông vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất với 372 ca (46,7%), trong đó 4/7 trường hợp tiên lượng tử vong xin về liên quan đến tai nạn giao thông. Tai nạn sinh hoạt ghi nhận 225 ca. Đáng chú ý, có 28 ca tai nạn do pháo nổ và 5 ca do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

img
img
img
img
img
img

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu khẩn trương tiếp nhận và xử trí bệnh nhân trong những ngày Tết

Bác sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, đồng thời là phó trưởng tua trực cấp cứu ngày mùng 5 Tết, cho biết so với cùng kỳ, số ca chấn thương do tai nạn giao thông có xu hướng giảm, tai nạn sinh hoạt tương đương năm ngoái và không ghi nhận tai nạn hàng loạt. Tuy nhiên, các ca cấp cứu vì pháo nổ lại tăng so với ngày thường.

Phần lớn nạn nhân là thanh thiếu niên, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt và tay. "Tai nạn do pháo nổ thường để lại di chứng nặng nề như mù mắt, cụt chi, chấn thương vùng mặt cổ... Ngay trước Tết, bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp bị cụt cả hai tay do pháo nổ trong khi người bệnh đang ở tuổi lao động, còn cả tương lai phía trước"- bác sĩ Tuấn Anh nói.

BSCKII Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, thông tin về tình hình cấp cứu trong những ngày Tết

Trong những ngày Tết Nguyên đán, Bệnh viện Việt Đức thực hiện 179 ca phẫu thuật (từ loại 3 trở lên), trong đó 143 ca là phẫu thuật cấp cứu do tai nạn, chiếm khoảng 80% tổng số ca mổ.

Về tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày có khoảng 46 trường hợp đến thăm khám; một số ca được chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn.

Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và cấp cứu, mỗi tua trực Tết của bệnh viện huy động hơn 200 y, bác sĩ và nhân viên y tế, bảo đảm hoạt động thông suốt trong những ngày cao điểm đầu năm.

