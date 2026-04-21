Tại hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026.

Góp ý vào dự thảo Nghị định, TP Cần Thơ đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh tăng mức lương cơ sở cao hơn mức đề xuất. Địa phương này đưa ra nhiều lý do để kiến nghị nâng mức tăng lương cơ sở.

Trước hết, áp lực đến từ chỉ số giá tiêu dùng và chi phí sinh hoạt tăng cao. Theo TP Cần Thơ, trong thời gian qua, giá cả hàng hóa thiết yếu, chi phí sinh hoạt (nhà ở, y tế, giáo dục, điện, nước...) có xu hướng tăng, làm giảm giá trị thực tế của tiền lương, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong khi đó, mức lương cơ sở hiện hành chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Mặc dù đã được điều chỉnh qua các năm, song mức lương cơ sở vẫn còn thấp so với nhu cầu chi tiêu thực tế, chưa bảo đảm mức sống tối thiểu và chưa tạo được động lực để người hưởng lương yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.

TP Cần Thơ cho rằng việc điều chỉnh mức lương cơ sở cần bám sát tinh thần cải cách tiền lương, bảo đảm tiền lương là thu nhập chính, từng bước nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.

Địa phương này cũng nhấn mạnh, việc điều chỉnh lương cơ sở cần đảm bảo mục tiêu thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công. Theo TP Cần Thơ, mức thu nhập hiện nay của khu vực công còn khoảng cách đáng kể so với khu vực ngoài nhà nước, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân lực có trình độ, năng lực, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn sâu.

Ngoài ra, việc điều chỉnh tăng lương cơ sở phải phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối ngân sách. Trong bối cảnh kinh tế đất nước tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở là cần thiết và có cơ sở, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

TP Cần Thơ kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc điều chỉnh mức lương cơ sở ở mức phù hợp hơn so với dự thảo, bảo đảm hài hòa giữa khả năng cân đối ngân sách nhà nước và yêu cầu cải thiện đời sống của người hưởng lương.

Tương tự, tỉnh Cà Mau cũng nhìn nhận, trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng tăng, giá nhiên liệu và nhiều chi phí thiết yếu biến động theo chiều hướng tăng, mức điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng (khoảng 8%) là còn thấp, chưa thực sự tương xứng với mặt bằng chi tiêu thực tế hiện nay.

Mức tăng này cũng chưa tạo chuyển biến rõ nét về thu nhập, cũng như chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cải thiện đời sống, ổn định tâm lý và động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với khu vực công.

Địa phương này đề xuất Bộ Nội vụ nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sớm triển khai thực hiện chế độ tiền lương theo vị trí việc làm theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, bền vững và phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.

Phản hồi các góp ý nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên như dự thảo, tức là mức 2,53 triệu đồng/tháng để đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ.