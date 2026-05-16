Một giải bóng đá tại Cần Thơ với gần 700 vận động viên tham gia

Ngày 16-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ khai mạc giải bóng đá nam trong đoàn viên, người lao động. Đây là hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026); hưởng ứng Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động và chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc giải đấu, bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, nhấn mạnh: "Giải đấu không chỉ là sân chơi bổ ích giúp đoàn viên, người lao động rèn luyện thân thể mà còn là cơ hội để giao lưu, học hỏi, góp phần cổ vũ phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động".

Giải đấu năm nay thu hút sự tranh tài sôi nổi của 37 đội bóng, với gần 700 vận động viên đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố tham gia.

Mỗi đội bóng tham dự với đội hình thi đấu gồm 7 vận động viên. Vòng loại của giải được tổ chức đồng thời tại 2 khu vực: Phường Sóc Trăng và phường Cái Khế; các trận chung kết sẽ diễn ra tại phường Cái Khế (TP Cần Thơ).

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã bước vào loạt trận vòng loại đầu tiên đầy kịch tính, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt cho khán giả.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao cờ lưu niệm tặng các đội tham gia

Các vận động viên hào hứng tranh tài

Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 16 đến 23-5. Ban tổ chức sẽ trao cúp, huy chương, cờ lưu niệm và tiền thưởng cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba.

Đặc biệt, đội giành chức vô địch sẽ được LĐLĐ TP Cần Thơ cử đại diện và tài trợ toàn bộ kinh phí tham gia Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2026 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.