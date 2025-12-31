HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

58 nhân viên an ninh hàng không được vào ngành công an

Q. Nhật

(NLĐO) - Công an TP Huế đã công bố quyết định tuyển chọn, tiếp nhận 58 nhân viên an ninh hàng không sân bay Phú Bài vào lực lượng công an nhân dân.

Ngày 31-12, Công an TP Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TP Huế về tuyển chọn, tiếp nhận và phong cấp bậc hàm đối với 58 nhân viên an ninh hàng không sân bay quốc tế Phú Bài vào lực lượng công an nhân dân.

58 Nhân viên an ninh hàng không được vào lực lượng Công an nhân dân tại Huế - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn trao quyết định tiếp nhận các nhân viên an ninh hàng không vào lực lượng công an.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an trong việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, thống nhất lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn hàng không - một lĩnh vực đặc thù, có tính chuyên môn cao và là nhiệm vụ mới được tiếp nhận.

58 Nhân viên an ninh hàng không được vào lực lượng Công an nhân dân tại Huế - Ảnh 2.

Các nhân viên an ninh hàng không cảng hàng không Phú Bài được tiếp nhận vào lực lượng công an.

Việc tuyển chọn, tiếp nhận được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm các tiêu chuẩn chặt chẽ về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực công tác và sức khỏe. 

Những nhân viên an ninh hàng không được tiếp nhận vào lực lượng công an được bảo đảm chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp theo quy định. Họ được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, yêu cầu những người được tuyển chọn vào ngành phải nhanh chóng ổn định tư tưởng, nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, trách nhiệm của người cán bộ Công an nhân dân, luôn khắc ghi rằng "Danh hiệu Công an nhân dân là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề; mỗi hành động, lời nói, tác phong công tác đều gắn với uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân".

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn lưu ý đội ngũ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tinh thông, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

lực lượng công an sân bay công an nhân dân an ninh hàng không
