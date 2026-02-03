HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

77% người lao động “mở cửa” cơ hội việc làm mới

G.Nam

(NLĐO) - Khảo sát cho thấy hơn 75% người lao động Việt Nam sẵn sàng cân nhắc chuyển việc nếu xuất hiện cơ hội phù hợp

Tuy nhiên, phía sau con số này là xu hướng dịch chuyển có chọn lọc, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong quan niệm về "công việc ổn định" khi bước vào năm 2026.

Khảo sát thị trường việc làm do Cốc Cốc Research thực hiện với hơn 1.000 người lao động và nhà tuyển dụng trên toàn quốc. Theo đó, 40% người lao động cho rằng một công việc ổn định trước hết phải bảo đảm thu nhập, gồm lương, thưởng và các chế độ bảo hiểm được chi trả đầy đủ, đúng hạn. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, thu nhập vẫn là điểm tựa quan trọng giúp người lao động yên tâm gắn bó.

Ưu tiên môi trường làm việc

Dù vậy, khái niệm ổn định đang được mở rộng. Hơn 20% người lao động đặt ưu tiên vào môi trường làm việc không độc hại, có sự tôn trọng và cân bằng giữa công việc – cuộc sống. Bên cạnh đó, 16,1% cho rằng việc được doanh nghiệp đầu tư đào tạo, nâng cao kỹ năng là yếu tố then chốt để gắn bó lâu dài, nhất là khi yêu cầu về công nghệ và chuyên môn ngày càng cao.

img

Thị trường việc làm đầu năm 2026 rất sôi động

Thực tế thị trường lao động năm 2025 cho thấy trạng thái vừa ổn định, vừa tiềm ẩn dịch chuyển. Có 53,8% người lao động vẫn làm việc tại công ty và vị trí cũ; 16,4% chuyển sang vị trí hoặc phòng ban khác trong nội bộ doanh nghiệp. Điều này phản ánh xu hướng tái cơ cấu, luân chuyển nhân sự thay vì tuyển mới ồ ạt.

Trong nhóm từng nghỉ việc hoặc bị cho thôi việc, gần 47,7% đã tìm được việc làm mới, chủ yếu trong cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn 36% chưa tìm được việc và 16,3% thậm chí chưa bắt đầu tìm kiếm, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, nhất là ở các ngành đòi hỏi chuyên môn cao.

77% người lao động đang "open to work"

Khảo sát cũng ghi nhận 77% người lao động đang "open to work" (mở rộng cơ hội việc làm), song chỉ 28,1% tích cực tìm việc và sẵn sàng chuyển ngay; 48,7% chỉ chuyển khi có cơ hội thực sự tốt. Lý do thúc đẩy chuyển việc hàng đầu vẫn là lương, thưởng và phúc lợi không còn cạnh tranh (44,1%), tiếp theo là thiếu cơ hội học hỏi, thăng tiến và tình trạng quá tải công việc.

Ở chiều ngược lại, những người chưa có ý định chuyển việc đánh giá cao sự ổn định, an toàn và môi trường làm việc, thậm chí cao hơn cả yếu tố thu nhập.

Trong khi đó, 77% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch tuyển thêm nhân sự trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, sự lệch pha giữa nhu cầu tuyển dụng và mức độ sẵn sàng dịch chuyển của người lao động đang khiến thị trường việc làm rơi vào trạng thái "chờ đợi". Bài toán nhân sự năm 2026 vì vậy không chỉ là tuyển đủ người, mà là tạo dựng niềm tin để người lao động sẵn sàng gắn bó lâu dài.

Tin liên quan

Doanh nghiệp TPHCM tăng tốc tuyển dụng phục vụ sản xuất dịp Tết

Doanh nghiệp TPHCM tăng tốc tuyển dụng phục vụ sản xuất dịp Tết

(NLĐO) - Cuối năm, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM tăng tốc tuyển dụng lao động, tạo thêm hàng chục nghìn cơ hội việc làm trên thị trường

Lương trưởng phòng hơn 50 triệu/tháng: Ngành nào đang "lên ngôi" vua tuyển dụng?

(NLĐO) - Trưởng phòng IT có lương trung bình hơn 53 triệu đồng, cao nhất các lĩnh vực, còn kỹ sư AI là vị trí khó tuyển nhất trong ngành tại Việt Nam

Nâng chuẩn tuyển dụng

Thị trường lao động đang bước vào chu kỳ tinh gọn sâu, doanh nghiệp siết tuyển, nâng chuẩn và tập trung giữ người phù hợp

lao động việt nam Môi trường làm việc thị trường lao động người lao động
