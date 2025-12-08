HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tuyển dụng Gen Z: Phụ huynh "hộ tống", sếp "đứng hình"

Huỳnh Như

(NLĐO) - Dù mang đến nhiều ưu điểm như nhanh nhạy công nghệ và tư duy sáng tạo, Gen Z cũng khiến doanh nghiệp đau đầu với những tình huống "khó đỡ"

Gen Z (sinh từ 1997–2015) bước vào thị trường lao động với phong cách làm việc mới mẻ, tư duy khác biệt nhưng cũng đầy thách thức đối với doanh nghiệp. Nhiều nhà tuyển dụng tại TPHCM liên tục chia sẻ những trải nghiệm bất ngờ khi tương tác với nhóm lao động trẻ, từ những câu chuyện hài hước đến những tình huống khiến bộ phận nhân sự phải đau đầu.

Doanh nghiệp 'dở khóc dở cười' với 1001 tình huống khó đỡ khi tuyển dụng Gen Z - Ảnh 1.

Gen Z nhanh nhạy công nghệ, tư duy sáng tạo nhưng vẫn cần hướng dẫn về kỷ luật, thái độ làm việc và cách ứng xử trong môi trường chuyên nghiệp - Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thị Phương Mỹ, Chuyên viên Thương hiệu tuyển dụng của một hệ thống nhà hàng, kể về P., sinh viên năm 3 một trường đại học tại TPHCM, được nhận làm nhân viên phục vụ. Nhanh nhẹn, hoạt bát, P. nhanh chóng bắt nhịp với công việc , gây ấn tượng với quản lý. Tuy nhiên, ngay những ngày đầu tiên đi làm, P. đã tạo ra tình huống "dở khóc dở cười" khi ba mẹ ngày nào cũng đưa đi, đón về như học sinh, khiến đồng nghiệp và quản lý không khỏi ngạc nhiên. "Chúng tôi nghĩ đó chỉ là thói quen gia đình, nhưng rồi có lần khách đông, P. phải ở lại thêm 15 phút dọn dẹp. Ngay lập tức phụ huynh gọi vào hotline trách móc: "Sao để con tôi làm cực như vậy? Đi làm để trải nghiệm chứ đâu phải để bị hành" - bà Mỹ nhớ lại.

Những ngày sau, tình huống càng trở nên khó xử hơn. P. liên tục xin nghỉ với những lý do "khó đỡ" như "không quen đứng nhiều", "tâm trạng không tốt để phục vụ khách", "đi ăn với bạn", thậm chí "buồn ngủ vì tối qua xem YouTube muộn". Khi được nhắc nhở tuân thủ lịch làm việc, P. phản ứng thẳng thắn: "Em đi làm để trải nghiệm, em không thích bị kiểm soát giờ giấc như vậy". Chỉ sau ba tuần nhận việc, P. chủ động xin nghỉ dù chưa hoàn thành thời gian thử việc.

Bà Mỹ cho hay phần lớn các bạn trẻ mới ra trường đều năng động, nhanh nhạy và giao tiếp tốt, nhưng một số lại thiếu tính kỷ luật, chưa quen với áp lực công việc thực tế, và còn phụ thuộc nhiều vào gia đình. "Không ít bạn vẫn chưa tách khỏi tư duy học sinh - sinh viên. Chúng tôi phải hướng dẫn từ cách xin nghỉ phép, trao đổi với quản lý đến thái độ ứng xử với khách hàng, đôi khi mất nhiều thời gian hơn dự kiến để điều chỉnh hành vi" - bà Mỹ nói.

Anh Phạm Anh Huy - quản lý một chuỗi cà phê tại phường Thủ Đức, cũng có không ít trải nghiệm "đủ wow rồi đó" (theo cách nói của giới trẻ hiện nay) như nhân viên mới đi làm 2 giờ đã xin về vì "hết năng lượng"; một bạn khác đề nghị làm việc từ xa ngay tuần đầu tiên với lý do "ở nhà sáng tạo hơn". Thậm chí, quá đáng hơn, một ứng viên sau hai ngày thử việc đã đề nghị mức lương 15 triệu đồng cho vị trí ca kíp kèm lời giải thích: "Bạn em làm TikTok bảo mức đó là thấp".

Doanh nghiệp 'dở khóc dở cười' với 1001 tình huống khó đỡ khi tuyển dụng Gen Z - Ảnh 2.

Doanh nghiệp TPHCM đang điều chỉnh chiến lược tuyển dụng và quản lý để thích ứng với thế hệ lao động trẻ, năng động nhưng nhiều thách thức - Ảnh minh họa

Chị Lê Ánh Duyên, bộ phận nhân sự hệ thống nhà hàng – khách sạn tại TPHCM, chia sẻ thêm một số tình huống "khó tin" như nhân viên xin nghỉ giữa ca để đưa thú cưng đi cắt móng, một bạn bỏ giữa giờ để chạy qua trung tâm thương mại săn voucher, thậm chí có ứng viên từ chối nhận việc vì "văn phòng không có góc sống ảo đủ đẹp để quay vlog"… Những trường hợp này khiến quản lý và bộ phận nhân sự vừa bối rối, vừa phải linh hoạt để duy trì hoạt động kinh doanh.

Ông Bùi Đoàn Chung, Người sáng lập Cộng đồng Nghề nhân sự Việt Nam, nhận định, Gen Z có nhiều ưu điểm như nhanh nhạy với công nghệ, khả năng thích ứng cao, tư duy sáng tạo tốt. Tuy nhiên, một bộ phận chưa được trang bị kỹ năng chịu áp lực, thiếu tinh thần cam kết và quen với môi trường "nâng đỡ" từ gia đình, đặc biệt là những bạn vừa rời khỏi giảng đường. "Nhiều bạn trẻ tự tin, nhưng chưa hiểu yêu cầu cơ bản của thị trường lao động. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh cách quản lý để phù hợp hơn, nhưng bản thân người lao động trẻ cần nghiêm túc và trưởng thành hơn khi bước vào môi trường chuyên nghiệp" - ông Chung nêu thực tế.

Cũng theo ông Chung, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang thiếu nhân lực nhưng đồng thời gặp không ít tình huống "khó đỡ", bài toán tuyển dụng và giữ chân Gen Z tiếp tục là thách thức lớn với bộ phận nhân sự tại TPHCM hiện nay. Đây là lúc các doanh nghiệp phải linh hoạt trong quản lý, kết hợp đào tạo kỹ năng mềm và định hướng văn hóa làm việc, đồng thời Gen Z cần thích nghi và trưởng thành để đáp ứng yêu cầu của môi trường chuyên nghiệp.

Tin liên quan

Sau Job Link 2025: Gen Z có nên nhảy việc?

Sau Job Link 2025: Gen Z có nên nhảy việc?

(NLĐO) – Đó là một trong những chủ đề được các chuyên gia và học sinh, sinh viên bàn luận sôi nổi tại Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Gen Z coi nhảy việc là bước tiến, không phải rủi ro?

(NLĐO) - Gen Z coi nhảy việc là bước tiến để tìm môi trường phù hợp, thu nhập tốt và cơ hội phát triển, thay vì chạy theo sự ổn định như thế hệ trước

Sự thật đằng sau việc liên tục "nhảy việc" của gen Z

(NLĐO) - Gen Z ưu tiên những công việc mang lại tính linh hoạt, sáng tạo và có thể phát huy tối đa khả năng cá nhân

thị trường lao động tuyển dụng lao động lao động trẻ Gen Z áp lực công việc người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo