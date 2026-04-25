840.000 người chết mỗi năm vì áp lực công việc

Theo báo cáo mới công bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về "Môi trường làm việc tâm lý - xã hội: Diễn biến toàn cầu và định hướng hành động", mỗi năm trên thế giới có hơn 840.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến rủi ro tâm lý - xã hội tại nơi làm việc.

Các rủi ro này bao gồm thời giờ làm việc kéo dài, bất ổn việc làm, áp lực công việc và tình trạng bạo lực, quấy rối. Theo ILO, đây là những yếu tố góp phần làm gia tăng các bệnh tim mạch, đột quỵ cũng như các rối loạn tâm thần như trầm cảm, lo âu.

Báo cáo cho thấy thời giờ làm việc kéo dài vẫn là một trong những nguy cơ lớn nhất. Ước tính có khoảng 35% người lao động toàn cầu làm việc trên 48 giờ mỗi tuần, làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Bên cạnh đó, tình trạng bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc cũng đáng lo ngại. Khoảng 23% người lao động từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực hoặc quấy rối trong quá trình làm việc, trong đó bạo lực tâm lý chiếm tỷ lệ cao nhất (18%).

ILO nhấn mạnh rủi ro tâm lý - xã hội không chỉ xuất phát từ tính chất công việc mà còn từ cách tổ chức, quản lý và các chính sách tại nơi làm việc. Những yếu tố như khối lượng công việc, áp lực thời gian, thiếu hỗ trợ từ quản lý hay cơ chế đánh giá, khen thưởng không phù hợp đều có thể làm gia tăng căng thẳng cho người lao động.

Báo cáo cũng chỉ ra ba cấp độ chính hình thành rủi ro, gồm: bản thân công việc; cách thức tổ chức, quản lý; và hệ thống chính sách, quy trình của doanh nghiệp. Do đó, việc phòng ngừa cần được thực hiện ở cấp tổ chức, thay vì chỉ tập trung vào cá nhân người lao động.

Trong bối cảnh thế giới việc làm đang thay đổi nhanh chóng với sự phát triển của số hóa, trí tuệ nhân tạo và các hình thức làm việc linh hoạt, các rủi ro tâm lý - xã hội có xu hướng gia tăng hoặc biến đổi phức tạp hơn. Làm việc từ xa, giám sát bằng công nghệ hay áp lực hiệu suất theo thời gian thực có thể khiến ranh giới giữa công việc và cuộc sống ngày càng mờ nhạt.

ILO khuyến nghị các quốc gia và doanh nghiệp cần lồng ghép quản lý rủi ro tâm lý - xã hội vào hệ thống an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, đồng thời tăng cường đối thoại giữa người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan quản lý để xây dựng môi trường làm việc lành mạnh hơn.