Giáo dục

86 học sinh giỏi và 24 giáo viên một trường ở Thanh Hóa được Chủ tịch tỉnh tặng bằng khen

Tuấn Minh

(NLĐO)- Có thành tích xuất sắc, đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 86 học sinh và 24 giáo viên Trường THPT nổi tiếng ở Thanh Hóa được tặng bằng khen

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh ngày 29-1 đã ký quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 86 học sinh giỏi và 24 giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Trường THPT Chuyên Lam Sơn động viên các em học sinh và giáo viên trong đội tuyển Văn tham dự Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2025-2026

Tại quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 824.250.000 đồng cho 86 học sinh đoạt giải và 24 giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026.

Đáng nói, tất cả học sinh và giáo viên được tặng thưởng đều thuộc Trường THPT Chuyên Lam Sơn, một ngôi trường nổi tiếng ở Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 19-1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026. Trong đó, Thanh Hóa có 86/90 học sinh đoạt giải (chiếm tỉ lệ 96,63%) gồm: 8 giải Nhất, 26 giải Nhì, 32 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Cụ thể: môn Toán: 3 giải Nhất; môn Vật lý: 2 giải Nhất; các môn: Sinh, Ngữ văn và Tiếng Anh mỗi môn 1 giải Nhất. Đây là kết quả đáng tự hào khi mà tỉ lệ học sinh đoạt giải thuộc tốp đầu cả nước.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 đã được tổ chức trong hai ngày 25 và 26-12-2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước. Kỳ thi được tổ chức tại 39 hội đồng coi thi, với 421 phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi.

Trong số này, Trường THPT Chuyên Lam Sơn có 11 học sinh được chọn tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 của 3 môn Toán, Vật Lý và Sinh.

Thanh Hóa học sinh giỏi thi học sinh giỏi kỳ thi chọn học sinh giỏi tặng bằng khen trường THPT chuyên Lam Sơn thi học sinh giỏi quốc gia
