HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

9 ngày Tết: Xử lý gần 4.800 "ma men"

Anh Vũ

(NLĐO) - 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí.

Ngày 23-2, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin kết quả triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

- Ảnh 1.

CSGT TPHCM xử lý vi phạm giao thông.

Theo Phòng CSGT, xuyên suốt thời gian cao điểm, đơn vị này tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của tổ điều hành giao thông thành phố, tổ chức trực 24/24 giờ, chủ động tiếp nhận và xử lý thông tin qua hệ thống camera giao thông, các kênh phát thanh như VOV, VOH, đường dây nóng và hệ thống giám sát trên tuyến Quốc lộ 1 của Cục CSGT.

Nhờ chủ động phương án phối hợp và xử lý nhanh các sự cố phát sinh, trong 9 ngày nghỉ Tết, tình hình giao thông trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, phức tạp.

Từ ngày 13-2 đến ngày 21-2, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 5 xe ô tô, 4.636 xe máy và 301 phương tiện khác. Ngoài ra, thông báo phạt nguội hơn 970 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 950 trường hợp.

Riêng chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, lực lượng đã xử lý hơn 4.800 trường hợp (trong đó 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp vi phạm ma túy); đồng thời xử lý 4 trường hợp vi phạm quá tải.

Trong 9 ngày này, thành phố xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 12 người chết và 16 người bị thương. So với Tết 2025, giảm 6 vụ (giảm 18%), số người chết giảm 9 người (giảm 43%); so với thời gian liền kề trước đó, cả ba tiêu chí đều giảm sâu.

Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra. Các vụ việc phát sinh đều được tiếp nhận, khám nghiệm và giải quyết kịp thời, đúng quy định, không để hình thành điểm nóng phức tạp.

Tin liên quan

6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông làm 168 người chết, 177 người bị thương

6 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông làm 168 người chết, 177 người bị thương

(NLĐO)- Trong 6 ngày nghỉ lễ Tết Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT đã xử lý 16.031 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

28 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

(NLĐO)- Trong ngày nghỉ Tết thứ 3, tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, trên toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 28 người, bị thương 31 người.

TPHCM: người dân bất ngờ nhận lì xì khi đến phường liên hệ công tác sau kỳ nghỉ Tết

(NLĐO) - Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các địa phương của TPHCM tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

vi phạm giao thông tai nạn giao thông xử lý ma men Tết Tết Nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo