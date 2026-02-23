9 ngày Tết: Xử lý gần 4.800 "ma men"

Ngày 23-2, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin kết quả triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

CSGT TPHCM xử lý vi phạm giao thông.

Theo Phòng CSGT, xuyên suốt thời gian cao điểm, đơn vị này tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của tổ điều hành giao thông thành phố, tổ chức trực 24/24 giờ, chủ động tiếp nhận và xử lý thông tin qua hệ thống camera giao thông, các kênh phát thanh như VOV, VOH, đường dây nóng và hệ thống giám sát trên tuyến Quốc lộ 1 của Cục CSGT.

Nhờ chủ động phương án phối hợp và xử lý nhanh các sự cố phát sinh, trong 9 ngày nghỉ Tết, tình hình giao thông trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, phức tạp.

Từ ngày 13-2 đến ngày 21-2, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 5 xe ô tô, 4.636 xe máy và 301 phương tiện khác. Ngoài ra, thông báo phạt nguội hơn 970 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 950 trường hợp.

Riêng chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, lực lượng đã xử lý hơn 4.800 trường hợp (trong đó 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp vi phạm ma túy); đồng thời xử lý 4 trường hợp vi phạm quá tải.

Trong 9 ngày này, thành phố xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 12 người chết và 16 người bị thương. So với Tết 2025, giảm 6 vụ (giảm 18%), số người chết giảm 9 người (giảm 43%); so với thời gian liền kề trước đó, cả ba tiêu chí đều giảm sâu.

Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra. Các vụ việc phát sinh đều được tiếp nhận, khám nghiệm và giải quyết kịp thời, đúng quy định, không để hình thành điểm nóng phức tạp.