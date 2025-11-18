Hơn 1 tỉ đồng dành cho người chiến thắng Manhunt Vietnam 2025

Giải thưởng cho "Nam vương Manhunt Vietnam 2025" là 1 tỉ đồng

Dàn thí sinh phía Nam tại họp báo Manhunt Vietnam

Cuộc thi "Nam vương Manhunt Vietnam 2025" vừa tổ chức họp báo công bố hành trình tìm kiếm những gương mặt nam vương bản lĩnh, tài năng.

Các thí sinh trải qua năm phần thi chính gồm thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ nhằm giúp thí sinh thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, phong thái và hình thể. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 1 tỉ đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Là người đại diện Việt Nam tại "Manhunt International 2025" và đoạt danh hiệu Á vương 4, Vũ Linh nói: "Tôi mong các thí sinh khi bước chân vào cuộc thi đều thể hiện ý chí quyết thắng, tự tin trình diễn những điểm mạnh và những kỹ năng cần có, tinh thần làm việc nghiêm túc.

Tôi cũng hy vọng bản thân có thể truyền đạt những kinh nghiệm cho các bạn chinh phục vị trí cao nhất tại cuộc thi năm nay".

Ông Chu Tấn Văn, Chủ tịch cuộc thi cho biết bên cạnh việc lựa chọn thí sinh đại diện Việt Nam thi Munhunt Manhunt International thì Top 10 Manhunt Vietnam đều có cơ hội đi thi quốc tế ở những cuộc thi mà đơn vị đang nắm bản quyền.

Việt Nam có thể đăng cai "Manhunt International 2027"

Thí sinh chụp ảnh lưu niệm bên quyền trượng đăng quang của nam vương Manhunt Interational 2026

Nói về việc đưa cuộc thi Manhunt International về Việt Nam tổ chức, ông Chu Tấn Văn cho biết hãy chờ đêm chung kết vào tháng 5.2026 tại Sri Lanka. "Nếu đoạn trailer về Việt Nam có phát lên thì chúng ta sẽ đăng cai tổ chức vào năm 2027. Nếu như vậy, tôi sẽ có thời gian hơn 2 năm để chuẩn bị. Khi chúng ta đăng cai tổ chức một cuộc thi nào đó thì chúng ta ít nhất có 2 từ trách nhiệm và uy tín" - ông nói.

Ông Lê Việt - Tổng đạo diễn cuộc thi - cho biết ông sẽ giữ đúng format gốc của cuộc thi quốc tế. "Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ lồng ghép thêm những yếu tố riêng của Việt Nam: độc đáo, hiện đại nhưng vẫn mang hơi thở di sản. Sự giao thoa giữa Việt Nam và thế giới sẽ được thể hiện rõ trong đêm chung kết" - ông thông tin.

Manhunt International được tổ chức lần đầu năm 1993, là một trong ba sân chơi nhan sắc lớn dành cho nam giới, bên cạnh Mr World, Mr International. Việt Nam có đại diện đầu tiên là diễn viên - siêu mẫu Bình Minh vào năm 2002.

Năm 2025, đại diện Việt Nam là Á vương Vũ Linh đoạt Á vương 4. Thành tích cao nhất tại Manhunt International là người mẫu Ngọc Tình. Anh giành ngôi vị nam vương vào năm 2017.

Cuộc thi Manhunt Vietnam 2025 do Công ty TNHH Quảng cáo Kim Thịnh Phát nắm giữ bản quyền và tổ chức theo giấy phép số 1657/SVHTTDL-VH do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23-9-2025.

Đêm chung kết diễn ra vào tối 16-12, tại Trung tâm hội nghị Kim Center (tỉnh Đồng Nai).