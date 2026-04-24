Thể thao

AFC chưa thông qua đề xuất mở rộng Cúp C1 châu Á

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá châu Á lên tiếng phủ nhận việc phân bổ suất tham dự AFC Champions League Elite mùa sau đã hoàn tất.

Nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh

Những ngày gần đây, thông tin về bảng phân bổ suất dự AFC Champions League Elite mùa giải 2026-2027 lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, đấu trường CLB cao nhất châu Á mùa tới sẽ có 32 đội và V-League được trao 1 vé tham gia vòng play-off.

Bảng phân bổ suất tham dự AFC Champions League Elite 2026-2027 được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Seasia goal)

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã khẳng định ý tưởng mở rộng quy mô giải đấu từ 24 lên 32 đội mới chỉ dừng ở mức đề xuất trong nội bộ. Mục tiêu của phương án này là nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sân chơi cấp CLB hàng đầu châu lục, trong bối cảnh nhiều đội bóng đang thể hiện sự tiến bộ rõ rệt tại AFC Champions League Two.

Chia sẻ với tờ New Straits Times (Malaysia), Tổng Thư ký AFC Seri Windsor Paul John cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc phân bổ suất mở rộng. "Tôi đã thấy các bài đăng trên mạng xã hội. Đó chỉ là một trong những đề xuất về việc mở rộng AFC Champions League Elite và còn có nhiều đề xuất khác. Chúng tôi sẽ thảo luận việc này tại cuộc họp của Ủy ban Bóng đá Chuyên nghiệp vào ngày 24-4 trước khi trình lên Ủy ban Điều hành AFC để hoàn thiện" - ông Paul John khẳng định.

Bị loại đáng tiếc vì án kỷ luật

Trước đó, theo một số nguồn tin không chính thức, các nền bóng đá hàng đầu như Nhật Bản hay Ả Rập Saudi sẽ nhận 3 suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League Elite và 2 suất dự play-off nếu đề xuất mở rộng được thông qua.

AFC chưa thông qua đề xuất mở rộng Cúp C1 châu Á - Ảnh 2.

CLB Công an Hà Nội (phải) là đại diện V-League tiến xa nhất ở AFC Champions League Two mùa này (Ảnh: AFC)

Tại Đông Nam Á, Thái Lan được phân bổ 3 suất trực tiếp đến sân chơi CLB cao nhất châu Á, Malaysia có 1 suất trực tiếp còn nhà vô địch V-League sẽ cạnh tranh vé thông qua vòng play-off.

Xét về thành tích tại các giải đấu của AFC gần đây, cách phân bổ này tương đối dễ hiểu. Đại diện Thai League là Buriram United đã 2 lần liên tiếp vào đến tứ kết AFC Champions League Elite. Trong khi đó, CLB hàng đầu M-League là Johor DT vượt qua Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) ở vòng 1/8 và chỉ để thua ĐKVĐ Al-Ahli sát nút 1-2 tại tứ kết.

Ngược lại, những đội bóng V-League như Công an Hà Nội hay Nam Định đã có cơ hội cọ xát ở AFC Champions League Two mùa này nhưng kết quả chưa thực sự nổi bật. Thầy trò HLV Mano Polking gần như đặt chân vào vòng tứ kết nhưng lại bị loại đáng tiếc vì án kỷ luật.

Vé dự play-off AFC Champions League Elite là cơ hội đối với nhà vô địch V-League. Dù vậy, trước khi AFC đưa ra quyết định cuối cùng, mọi thông tin liên quan đều chỉ mang tính phỏng đoán.


CLB Công an Hà Nội dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two

(NLĐO) - Thất bại 1-3 trước Tampines Rovers ở trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026 tối 18-2 khiến CLB Công an Hà Nội chia tay giải đấu sớm

Đình Bắc tỏa sáng, CAHN vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two

(NLĐO) - Thắng ngược Beijing Guoan với tỉ số 2-1 tối 27-11, CLB Công an Hà Nội (CAHN) giành suất vào vòng đấu loại trực tiếp AFC Champions League Two 2025-2026

Thua trắng đội bóng Thái Lan, CLB Nam Định sớm chia tay AFC Champions League Two

(NLĐO) - Nhận hai bàn thua ở phút bù giờ trong lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two tối 27-11, CLB Nam Định rơi xuống thứ 3, sớm chia tay giải đấu

