Người đứng sau "vụ bê bối nhập tịch" của Malaysia lộ diện

Báo cáo dài 59 trang của IIC, do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu đã phơi bày hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hệ thống hành chính của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan việc sử dụng tài liệu bị cáo buộc giả mạo cho bảy cầu thủ nhập tịch.
Theo Stadium Astro, IIC kết luận Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman là người đứng sau hàng loạt sai phạm nhập tịch rúng động châu Á. Trước đó, FAM đã đình chỉ vị cựu Tổng thư ký này vào ngày 17-10 để IIC dễ dàng điều tra.
Cựu Tổng thư ký FAM này được IIC nhận định đã trực tiếp chỉ đạo nhân sự tải và nộp bộ hồ sơ lên FIFA, dù không thể thu thập bản gốc giấy khai sinh viết tay từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (JPN).
Báo cáo nhấn mạnh ông Noor Azman đã bỏ qua các bước xác minh then chốt, vi phạm quy trình và không bảo đảm tính hợp pháp của tài liệu, để hồ sơ vượt qua kiểm soát nội bộ trước khi gửi sang FIFA.
Bên cạnh trách nhiệm cá nhân, IIC cũng chỉ ra lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế giám sát của FAM khi công tác thẩm định, kiểm soát tài liệu không được thực hiện đầy đủ, khiến sai phạm chỉ bị phát hiện sau khi FIFA vào cuộc.
Hôm 17-12, những công bố đầu tiên của IIC cũng khuyến nghị FAM lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát, xử lý kỷ luật nội bộ những cá nhân có trách nhiệm và tiến hành cải cách cơ cấu để ngăn chặn sai phạm tái diễn, khôi phục uy tín của liên đoàn.
Dù chưa xác định được người trực tiếp làm giả hồ sơ do thiếu hợp tác từ công chứng viên và đại diện cầu thủ, IIC kiến nghị FAM báo cáo cảnh sát để điều tra hình sự minh bạch.
Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ; bảy cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc mỗi người. FIFA đồng thời xử thua 0-3 Malaysia ở ba trận quốc tế cấp độ 1 gặp Cape Verde (29-5), Singapore (4-9) và Palestine (8-9) do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định.
Trong một chia sẻ gần đây bởi một cựu Tổng thư ký khác của FAM, ông Datuk Seri Azzuddin Ahmad nhận định: "FAM cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những trở ngại từ AFC. Các án phạt từ một trận giao hữu thì FIFA cũng có thể hành động và các cầu thủ dính án phạt trong đó vào vòng loại, vì vậy hãy chờ thêm một thời gian nữa.
Tôi tin rằng hành động của AFC sẽ đến sau vụ CAS. Án phạt có lẽ còn tồi tệ hơn vụ án mà Timor Leste vi phạm và thừa nhận sai lầm ngay từ đầu".
