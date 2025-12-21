Người đứng sau "vụ bê bối nhập tịch" của Malaysia lộ diện

Báo cáo dài 59 trang của IIC, do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu đã phơi bày hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hệ thống hành chính của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan việc sử dụng tài liệu bị cáo buộc giả mạo cho bảy cầu thủ nhập tịch.

Theo Stadium Astro, IIC kết luận Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman là người đứng sau hàng loạt sai phạm nhập tịch rúng động châu Á. Trước đó, FAM đã đình chỉ vị cựu Tổng thư ký này vào ngày 17-10 để IIC dễ dàng điều tra.

Cựu Tổng thư ký FAM này được IIC nhận định đã trực tiếp chỉ đạo nhân sự tải và nộp bộ hồ sơ lên FIFA, dù không thể thu thập bản gốc giấy khai sinh viết tay từ Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (JPN).

Người đứng sau vụ bê bối nhập tịch được IIC chỉ ra là ông Datuk Noor Azman Rahman

Báo cáo nhấn mạnh ông Noor Azman đã bỏ qua các bước xác minh then chốt, vi phạm quy trình và không bảo đảm tính hợp pháp của tài liệu, để hồ sơ vượt qua kiểm soát nội bộ trước khi gửi sang FIFA.