Thể thao

Báo chí Thái Lan: “Bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan từ lâu”

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Thất bại của U22 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã mở ra một cuộc “tự vấn” hiếm thấy trong truyền thông xứ chùa vàng.

Sau khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại đội bóng nước chủ nhà, qua đó lên ngôi vương SEA Games lần thứ ba trong lịch sử, truyền thông khu vực dành nhiều lời khen cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Riêng đối với Thái Lan, nhiều tờ báo bày tỏ sự tiếc nuối khi "Voi chiến" lần thứ ba liên tiếp đoạt HCB tại đại hội thể thao khu vực.

Báo chí Thái Lan: “Bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan từ lâu” - Ảnh 1.

Tờ Daily News thẳng thắn thừa nhận bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan từ lâu

Mặt khác, có một tờ báo đã chỉ rõ nguyên nhân thất bại của Thái Lan. Sự thẳng thắn gây sốc đến từ Daily News, một trong những tờ báo lớn của xứ chùa vàng. Họ công khai thừa nhận bóng đá Việt Nam đã vượt lên Thái Lan từ lâu, chứ không phải chỉ sau một trận thua cay đắng.

Trong bài bình luận mang tính phản biện mạnh mẽ với tiêu đề tạm dịch là "Hãy học hỏi từ thất bại và chấp nhận nó", Daily News khẳng định trận thua trước U22 Việt Nam là hệ quả tất yếu của một quá trình tụt hậu kéo dài chứ không phải tai nạn hay do vài sai sót cá nhân. Việc để mất HCV SEA Games ngay trên sân nhà chỉ là giọt nước tràn ly, phơi bày những vấn đề mang tính hệ thống của bóng đá Thái Lan.

Theo tờ báo này, điều đáng lo ngại nhất không nằm ở kết quả mà ở tâm lý chưa sẵn sàng chấp nhận sự thật rằng Thái Lan không còn là "ông vua" của bóng đá Đông Nam Á. Daily News chỉ ra, trong khi "Voi chiến" vẫn loay hoay với những lời biện minh quen thuộc như lịch thi đấu trong nước, thể lực cầu thủ hay khâu chuẩn bị của đội, Việt Nam đã đi một con đường khác.

Báo chí Thái Lan: “Bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan từ lâu” - Ảnh 2.

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 sau màn lội ngược dòng kinh điển (Ảnh: VFF)

"Việt Nam hiện nay đã vượt qua Thái Lan. Có lẽ họ đã vượt qua từ lâu, chỉ là chúng ta không muốn thừa nhận điều đó. Một trong những lý do chính khiến họ giỏi hơn chúng ta ngày hôm nay là vì hôm qua họ dám thừa nhận rằng chúng ta giỏi hơn" - tờ báo này viết.

Đáng chú ý, Daily News kêu gọi người hâm mộ Thái Lan ngừng chỉ trích một cách cảm tính. Thay vào đó, tất cả những người tham gia bóng đá, từ cầu thủ, HLV cho đến cổ động viên, phải học cách chấp nhận thất bại và thay đổi tư duy.

Báo chí Thái Lan: “Bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan từ lâu” - Ảnh 3.

Thái Lan cần học cách chấp nhận thất bại và thay đổi tư duy (Ảnh: Daily News)

"Nếu chúng ta vẫn nghĩ mình vượt trội hơn người khác, không chỉ Việt Nam mà các nước Đông Nam Á khác cũng sẽ vượt qua chúng ta" - bài viết kết luận. Một lời thừa nhận thẳng thắn, hiếm hoi nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá xứ chùa vàng trong bối cảnh cục diện khu vực đang thực sự đổi chiều.

Cú ăn ba lịch sử của Văn Khang và Trung Kiên

Cú ăn ba lịch sử của Văn Khang và Trung Kiên

(NLĐO) - Chiến thắng trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 đã giúp Khuất Văn Khang và Trần Trung Kiên hoàn thành cú ăn ba lịch sử.

Nguyễn Đình Bắc nói gì về bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV?

(NLĐO) - Bàn rút ngắn tỉ số của Nguyễn Đình Bắc là tiền đề giúp U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Thái Lan, đoạt HCV SEA Games 33

HLV Kim Sang-sik và những chia sẻ cảm xúc sau HCV SEA Games 33 - 2025

(NLĐO) - Trong 120 phút thi đấu, U22 Việt Nam trong thế bị dẫn 0-2 đã ngược dòng thắng 3-2. Khép lại trận đấu HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đầy cảm xúc.

