Hình ảnh mới của bóng đá Việt Nam

Tối 18-12, U22 Việt Nam chạm trán đối thủ nước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Trên sân Rajamangala, thầy trò HLV Kim Sang-sik bị dẫn trước 0-2 chỉ sau hiệp một của trận đấu. Nếu rơi vào tình huống tương tự, đội bóng Việt Nam quen thuộc của những thời kỳ trước có thể nôn nóng đẩy cao đội hình, từ đó dễ đánh mất thế trận. Thế nhưng, U22 Việt Nam dưới thời ông Kim lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 sau khi lội ngược dòng hạ gục Thái Lan (Ảnh: NGỌC LINH)

Đối diện với áp lực lớn từ đối phương, các cầu thủ không hoảng loạn, không cố "chơi đẹp" để lấy lại thế cân bằng. "Những chiến binh sao vàng" kiên nhẫn chịu đựng, tích lũy sức ép và chờ đúng thời điểm để tung đòn quyết định. Hai bàn thắng giúp U22 Việt Nam gỡ hòa trong hiệp hai, kể cả bàn thắng ấn định chiến thắng trong hiệp phụ thứ nhất, là kết quả của lối chơi trực diện, những pha lên bóng nhanh, dứt điểm gọn gàng và khả năng tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ.

Tấm HCV tại SEA Games 33 hoàn toàn không phải chiến thắng "ăn may" mang tính khoảnh khắc. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, các đội tuyển bóng đá Việt Nam đang có chuỗi 11 chiến thắng (tính cả trận Malaysia bị FIFA xử thua).

Chỉ trong năm nay, chiến lược gia người Hàn Quốc đã góp công lớn, mang về 3 chức vô địch tại AFF Cup 2024, Giải U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33. Điều này cho thấy sự thực dụng mà ông Kim lựa chọn đang dần cho thấy hiệu quả.

Ở một số giai đoạn trước, bóng đá Việt Nam tập trung vào việc kiểm soát bóng, áp đặt thế trận bằng những pha phối hợp đẹp mắt. Tuy nhiên, lối chơi của HLV Kim Sang-sik thực dụng hơn nhiều. Thay vì tìm kiếm sự hoàn hảo về mặt thẩm mỹ, mỗi đường chuyền, mỗi pha di chuyển của các cầu thủ giờ đây đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là ghi bàn và giành chiến thắng. U22 Việt Nam có thể chơi không mượt, thậm chí bị đánh giá là "khó xem", nhưng lại luôn biết cách khiến đối thủ rơi vào trạng thái bất an.

Tất nhiên, triết lý này không thể làm hài lòng tất cả. Thế nhưng, ở các giải đấu ngắn ngày như SEA Games, kết quả luôn là ưu tiên hàng đầu. Hơn thế nữa, lối chơi mà ông Kim xây dựng cực kỳ phù hợp với bóng đá trẻ Việt Nam, nơi các cầu thủ được giải tỏa khỏi áp lực phải "chơi đẹp mắt" để chú trọng vào chơi một cách hiệu quả.

Bóng đá Việt Nam đang cho thấy một diện mạo mới dưới thời HLV Kim Sang-sik (Ảnh: VFF)

Không thể phủ nhận, các đội tuyển Việt Nam ở những ngày đầu tiên dưới thời HLV Kim Sang-sik luôn khiến người hâm mộ chán nản bởi thứ bóng đá đơn điệu và rời rạc. Dù vậy, những thay đổi cần có thời gian để phát huy tác dụng. Ở AFF Cup 2024, thầy Kim có thể gặp may mắn vì sở hữu một Nguyễn Xuân Son quá xuất sắc.

Dù vậy, may mắn không còn là yếu tố then chốt khi Việt Nam lên ngôi vương ở những giải đấu sau đó. Tấm HCV trên đất Thái Lan là lời khẳng định rõ ràng: bóng đá Việt Nam đang học cách chiến thắng bằng bản lĩnh và tư duy chiến thuật thay vì chỉ dựa vào cảm hứng.

Không màu mè, không hoa mỹ, nhưng cực kỳ hiệu quả. Đó chính là diện mạo mới của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, một diện mạo có thể chưa đẹp nhưng đủ vững chắc để hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.



