HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hình ảnh mới của bóng đá Việt Nam

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 trên đất Thái Lan đã cho thấy sự thay đổi trong tư duy chiến lược của HLV Kim Sang-sik là thực sự hiệu quả.

Tối 18-12, U22 Việt Nam chạm trán đối thủ nước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Trên sân Rajamangala, thầy trò HLV Kim Sang-sik bị dẫn trước 0-2 chỉ sau hiệp một của trận đấu. Nếu rơi vào tình huống tương tự, đội bóng Việt Nam quen thuộc của những thời kỳ trước có thể nôn nóng đẩy cao đội hình, từ đó dễ đánh mất thế trận. Thế nhưng, U22 Việt Nam dưới thời ông Kim lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.

Hình ảnh mới của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 sau khi lội ngược dòng hạ gục Thái Lan (Ảnh: NGỌC LINH)

Đối diện với áp lực lớn từ đối phương, các cầu thủ không hoảng loạn, không cố "chơi đẹp" để lấy lại thế cân bằng. "Những chiến binh sao vàng" kiên nhẫn chịu đựng, tích lũy sức ép và chờ đúng thời điểm để tung đòn quyết định. Hai bàn thắng giúp U22 Việt Nam gỡ hòa trong hiệp hai, kể cả bàn thắng ấn định chiến thắng trong hiệp phụ thứ nhất, là kết quả của lối chơi trực diện, những pha lên bóng nhanh, dứt điểm gọn gàng và khả năng tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ.

TIN LIÊN QUAN

Tấm HCV tại SEA Games 33 hoàn toàn không phải chiến thắng "ăn may" mang tính khoảnh khắc. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, các đội tuyển bóng đá Việt Nam đang có chuỗi 11 chiến thắng (tính cả trận Malaysia bị FIFA xử thua). 

Chỉ trong năm nay, chiến lược gia người Hàn Quốc đã góp công lớn, mang về 3 chức vô địch tại AFF Cup 2024, Giải U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33. Điều này cho thấy sự thực dụng mà ông Kim lựa chọn đang dần cho thấy hiệu quả.

Ở một số giai đoạn trước, bóng đá Việt Nam tập trung vào việc kiểm soát bóng, áp đặt thế trận bằng những pha phối hợp đẹp mắt. Tuy nhiên, lối chơi của HLV Kim Sang-sik thực dụng hơn nhiều. Thay vì tìm kiếm sự hoàn hảo về mặt thẩm mỹ, mỗi đường chuyền, mỗi pha di chuyển của các cầu thủ giờ đây đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là ghi bàn và giành chiến thắng. U22 Việt Nam có thể chơi không mượt, thậm chí bị đánh giá là "khó xem", nhưng lại luôn biết cách khiến đối thủ rơi vào trạng thái bất an.

Tất nhiên, triết lý này không thể làm hài lòng tất cả. Thế nhưng, ở các giải đấu ngắn ngày như SEA Games, kết quả luôn là ưu tiên hàng đầu. Hơn thế nữa, lối chơi mà ông Kim xây dựng cực kỳ phù hợp với bóng đá trẻ Việt Nam, nơi các cầu thủ được giải tỏa khỏi áp lực phải "chơi đẹp mắt" để chú trọng vào chơi một cách hiệu quả.

Hình ảnh mới của bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Bóng đá Việt Nam đang cho thấy một diện mạo mới dưới thời HLV Kim Sang-sik (Ảnh: VFF)

Không thể phủ nhận, các đội tuyển Việt Nam ở những ngày đầu tiên dưới thời HLV Kim Sang-sik luôn khiến người hâm mộ chán nản bởi thứ bóng đá đơn điệu và rời rạc. Dù vậy, những thay đổi cần có thời gian để phát huy tác dụng. Ở AFF Cup 2024, thầy Kim có thể gặp may mắn vì sở hữu một Nguyễn Xuân Son quá xuất sắc.

Dù vậy, may mắn không còn là yếu tố then chốt khi Việt Nam lên ngôi vương ở những giải đấu sau đó. Tấm HCV trên đất Thái Lan là lời khẳng định rõ ràng: bóng đá Việt Nam đang học cách chiến thắng bằng bản lĩnh và tư duy chiến thuật thay vì chỉ dựa vào cảm hứng.

Không màu mè, không hoa mỹ, nhưng cực kỳ hiệu quả. Đó chính là diện mạo mới của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, một diện mạo có thể chưa đẹp nhưng đủ vững chắc để hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.


Tin liên quan

Nguyễn Đình Bắc nói gì về bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV?

Nguyễn Đình Bắc nói gì về bước ngoặt giúp U22 Việt Nam đoạt tấm HCV?

(NLĐO) - Bàn rút ngắn tỉ số của Nguyễn Đình Bắc là tiền đề giúp U22 Việt Nam ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Thái Lan, đoạt HCV SEA Games 33

Cú ăn ba lịch sử của Văn Khang và Trung Kiên

(NLĐO) - Chiến thắng trước U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 đã giúp Khuất Văn Khang và Trần Trung Kiên hoàn thành cú ăn ba lịch sử.

Thua U22 Việt Nam ở sân nhà, Madam Pang thốt lên 3 từ, né tránh truyền thông Thái Lan

(NLĐO) - Thua U22 Việt Nam ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, Madam Pang chỉ chia sẻ 3 từ với truyền thông nước nhà và chưa đưa thêm bình luận nào.

Đội tuyển Việt Nam bóng đá Việt Nam U22 Việt Nam SEA Games 33 bóng đá nam SEA Games HLV Kim Sang-sik
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo