AFC khẳng định FAM sẽ không bị FIFA trừng phạt, nhờ “rút lui chiến lược”

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John vừa mang đến tín hiệu tích cực cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khi khẳng định FIFA sẽ không trừng phạt bóng đá Malaysia nếu FAM hoàn tất quá trình chủ động cải tổ nội bộ.

"FIFA sẽ không trừng phạt bóng đá Malaysia, một khi FAM khép lại những chuyện này", tờ Superball dẫn lời ông Windsor John.

Trước đó, FAM đối mặt nguy cơ bị FIFA tiếp quản hoặc giải thể sau hàng loạt bê bối, đặc biệt là vụ nhập tịch "lậu" cầu thủ. Ngày 28-1, toàn bộ Ban Chấp hành FAM đã đồng loạt từ chức theo kế hoạch "rút lui chiến lược", tránh án kỷ luật nặng.

Ông Windsor John chia sẻ về cách xử lý thống nhất với FIFA

Theo ông Windsor John, FIFA sẽ không can thiệp trực tiếp mà ủy quyền cho AFC giám sát, hỗ trợ FAM tái cấu trúc. Ông cũng bác bỏ khả năng "giải thể" liên đoàn, qua đó trấn an dư luận Malaysia.

"FIFA sẽ không trừng phạt FAM. Các biện pháp mà FIFA tiến hành với FAM không phải là hình phạt, là một quá trình cải thiện quản trị được AFC và FIFA nhất trí. Do đó FIFA sẽ không can thiệp trực tiếp. FIFA đã ủy quyền cho AFC hỗ trợ và giám sát quá trình tái cấu trúc của FAM" - ông Windsor John nói.

Tuy nhiên, phát biểu này không liên quan đến án phạt trong vụ bê bối nhập tịch "lậu".

Vụ việc hiện thuộc thẩm quyền phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) và sẽ có phán quyết cuối cùng vào ngày ngày 26-2 tại Lausanne (Thụy Sĩ).