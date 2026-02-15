HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

AFC tiết lộ diễn biến mới khiến đội tuyển Malaysia gần như sẽ bị xử thua

Quốc An

(NLĐO) - Tổng Thư ký AFC mới đây đã tiết lộ thêm thông tin mới, cho thấy khả năng xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam với tỉ số 0-3 thêm gần hơn.

Vụ bê bối nhập tịch bị cáo buộc “làm giả hồ sơ” của bóng đá Malaysia vừa xuất hiện diễn biến mới, là tín hiệu tích cực cho tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành vé dự Cúp bóng đá châu Á 2027.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John tiết lộ trước truyền thông Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khi gửi đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chủ yếu xin giảm hoặc gỡ án cho 7 cầu thủ, thay vì tìm cách lật ngược toàn bộ kết luận sai phạm.

"Theo những thông tin mà chúng tôi nhận được, nếu các cầu thủ nhập tịch Malaysia thắng kiện tại CAS, họ chỉ có thể xin giảm án treo giò đối với cá nhân từng người” - ông Windsor cho biết.

img

Phát biểu này được xem là động thái đính chính, khi ông từng gây tranh cãi vì nhận định cơ hội để Malaysia “đảo ngược tình thế là 50-50”, khiến dư luận khu vực phản ứng, nhất là khi ông cũng là người Malaysia.

Theo vị lãnh đạo AFC, yêu cầu của FAM chỉ tập trung vào việc cho phép 7 cầu thủ được thi đấu trở lại nếu kháng cáo thành công. Điều đó đồng nghĩa các cầu thủ không bị xem là chủ thể trực tiếp của hành vi gian lận mà FIFA cáo buộc.

Cách tiếp cận này cũng cho thấy FAM dường như đã thay đổi chiến lược khi không còn khẳng định hoàn toàn vô tội, mà chuyển sang xin khoan hồng cho từng cá nhân.

Điều cho thấy bất cứ phán quyết nào từ CAS, FAM vẫn khó tránh trách nhiệm tập thể trong vụ nhập tịch "lậu". Qua đó, khả năng Malaysia vẫn sẽ bị xử thua trận đã sử dụng các cầu thủ nói trên, trong cuộc đối đầu với Việt Nam, Nepal.

Phán quyết cuối cùng của CAS dự kiến sẽ công bố vào ngày 26-2

AFC CAS FAM Malaysia Việt Nam
