Lao động

Ai có thẩm quyền xét thăng tiến nghề nghiệp đối với nhà giáo?

MAI CHI

(NLĐO)- Nhà giáo được đăng ký xét thăng tiến nghề nghiệp nếu cơ sở giáo dục có nhu cầu và nhà giáo đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định

Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo là việc nhà giáo được bổ nhiệm vào vị trí việc làm gắn với chức danh cao hơn trong cùng một cấp học hoặc trình độ đào tạo, thể hiện sự phát triển nghề nghiệp của nhà giáo. Việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo phải căn cứ vào vị trí việc làm, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

Ai có thẩm quyền xét thăng tiến nghề nghiệp đối với nhà giáo? - Ảnh 1.

Nhà giáo được đăng ký xét thăng tiến nghề nghiệp nếu cơ sở giáo dục có nhu cầu

Đối với cơ sở giáo dục công lập, việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo phải phù hợp với cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp xét thăng tiến đặc cách. Bên cạnh đó, nhà giáo được đăng ký xét thăng tiến nghề nghiệp nếu cơ sở giáo dục có nhu cầu và nhà giáo đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cũng theo dự thảo Nghị định, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền xét thăng tiến nghề nghiệp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm quyền thực hiện thẩm quyền xét thăng tiến nghề nghiệp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và đối với cơ sở giáo dục liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập, trường dự bị đại học, việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo do người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Tại cơ sở giáo dục ngoài công lập, việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo do người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục;

Đối với cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang, việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Còn trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng và các chương trình khác, việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo do cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở giáo dục quyết định;

Với cơ sở giáo dục không thuộc các trường hợp nêu trên việc xét thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo do cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở giáo dục quyết định.

Nhà giáo được đăng ký dự xét thăng tiến nghề nghiệp khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện:

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng tiến nghề nghiệp.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

- Đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp chức danh nhà giáo dự xét thăng tiến nghề nghiệp, trừ trường hợp xét thăng tiến đặc cách.


