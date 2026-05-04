Thể thao

Al-Nassr sẩy chân giữa cao trào cuộc đua vô địch

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Ronaldo cùng Al-Nassr đứt chuỗi 20 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường khi để thua Al-Qadsiah tại giải quốc nội.

Chặn đứng chuỗi phong độ thăng hoa

Ở vòng 31 Saudi Pro League, Al-Nassr hành quân đến sân của Al-Qadsiah cùng tham vọng duy trì cách biệt 8 điểm với đội bám đuổi Al-Hilal. Tuy nhiên, chủ nhà đã chặn đứng chuỗi phong độ thăng hoa gần đây của Cristiano Ronaldo và các đồng đội.

Al-Nassr sẩy chân giữa cao trào cuộc đua vô địch - Ảnh 1.

Ronaldo tiếp tục giậm chân ở mốc 970 bàn thắng khi Al-Nassr thua Al-Qadsiah 1-3 (Ảnh: Al-Nassr FC)

Al-Qadsiah nhập cuộc đầy chủ động, liên tục gây sức ép khiến hàng thủ Al-Nassr lúng túng. Phút 24, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Mohammed Abu Al-Shamat nhanh chân dứt điểm, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Lúc này, Al-Nassr vẫn phần nào kiểm soát được thế trận và không mất nhiều thời gian để đáp trả. Sau khi Ronaldo sút bóng trúng xà ngang đầy tiếc nuối, Joao Felix đã gỡ hòa cho đội khách nhờ đường kiến tạo chuẩn xác của Marcelo Brozovic phút 39.

n định chiến thắng thuyết phục

Dù vậy, sự cân bằng đó không kéo dài lâu. Hàng phòng ngự Al-Nassr tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống, đặc biệt trong khâu tổ chức bọc lót. Sang hiệp 2, Al-Qadsiah chấm dứt hy vọng có điểm của đội khách bằng pha lập công của Musab Al Juwayr và Julian Quinones, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội đầu bảng Al-Nassr.

Al-Nassr sẩy chân giữa cao trào cuộc đua vô địch - Ảnh 2.

Benzema đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên cùng Al-Hilal (Ảnh: Al-Hilal FC)

Kết quả này đồng nghĩa với việc chuỗi 20 chiến thắng kéo dài từ giữa tháng 1 của Al-Nassr đã khép lại. Quan trọng hơn, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League là Al-Hilal vẫn duy trì mạch bất bại ở giải quốc nội từ đầu mùa sau trận thắng dễ Al-Hazem 3-0 ngay trên sân khách.

Hiện tại, đội bóng của Karim Benzema chỉ còn cách ngôi đầu bảng của đại diện cùng thành phố 5 điểm. Thế nhưng, Al-Hilal vẫn còn trận đá bù vòng 28 gặp Al-Khaleej vào rạng sáng 6-5 (giờ Việt Nam). Đến vòng 32 giữa tuần sau, CLB này sẽ hành quân đến sân nhà của Al-Nassr trong trận "chung kết" sớm của Giải VĐQG Ả Rập Saudi.

Đối với CR7 và các đồng đội, Al-Nassr buộc phải thắng cả 3 trận còn lại ở Saudi Pro League để giành chức vô địch đầu tiên cho ngôi sao người Bồ Đào Nha kể từ khi anh gia nhập đội bóng này vào năm 2023. Đây được đánh giá là thử thách khó nhằn vì hàng phòng ngự của Al-Nassr đang gặp nhiều vấn đề. Ở giai đoạn lượt đi, Al-Hilal thắng Al-Nassr 3-1 dù Ronaldo mở tỉ số từ hiệp 1.


Ronaldo chỉ trích cầu thủ Saudi Pro League khi giúp Al-Nassr thắng lợi

