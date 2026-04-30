Ronaldo chỉ trích cầu thủ Saudi Pro League khi giúp Al-Nassr thắng lợi

Rạng sáng 30-4, Ronaldo ghi bàn mở tỉ số phút 76, giúp Al-Nassr đánh bại Al-Ahli 2-0, qua đó tiến gần hơn đến ngôi vô địch Saudi Pro League (SPL). Sau trận, siêu sao người Bồ Đào Nha bất ngờ gây chú ý với phát biểu mang tính công kích, nhắm vào các cầu thủ đang thi đấu tại giải.

Ronaldo yêu cầu các đồng nghiệp "ngừng lại", cho rằng những tranh cãi liên quan đến trọng tài và giải đấu "không còn là bóng đá" nữa.

"Hãy ngừng lại, đấy không phải là bóng đá", báo AOL dẫn lời Ronaldo. Theo truyền thông Ả Rập Saudi, đối tượng Ronaldo nhắm vào chính là các cầu thủ của Al-Ahli, và một số cầu thủ khác đang chơi bóng ở SPL.

Ronaldo mở tỉ số trận đấu trước Al-Ahli

Phản ứng này của Ronaldo cũng được xem là lời đáp trả những nghi vấn xoay quanh việc Al-Nassr được ưu ái. Trước đó, Ivan Toney của Al-Ahli từng ẩn ý cuộc đua vô địch có dấu hiệu "dàn xếp", đồng thời nhiều cầu thủ như Merih Demiral hay Wenderson Galeno cũng lên tiếng chỉ trích.

Trước đó, Ivan Toney từng phát biểu: "Nếu muốn, tôi có thể nói sâu hơn nữa, nhưng điều đó có thể khiến tôi gặp rắc rối. Tôi là kiểu người nói đúng sự thật. Có những tình huống rất rõ ràng liên quan đến trọng tài suốt cả mùa giải. Chúng ta đều hiểu những điều này là dành cho ai, và ai đang hưởng lợi lớn".

Tranh cãi này bùng lên từ đầu tháng 2, khi Ronaldo phản ứng gay gắt vì cho rằng đội nhà chịu bất lợi. Kể từ đó, Al-Nassr thắng liền 15 trận, trong khi Al-Hilal sa sút và đánh mất ngôi đầu, càng làm dấy lên hoài nghi về sự thiên vị.

Al-Nassr của Ronaldo đang tiến gần đến chức vô địch khi giải đấu chỉ còn 4 vòng đấu

Trước làn sóng chỉ trích, Ronaldo cho biết sẽ lên tiếng rõ ràng hơn vào cuối mùa giải, đồng thời kêu gọi các cầu thủ nếu có vấn đề hãy làm việc trực tiếp với ban tổ chức thay vì đăng bài trên mạng xã hội.