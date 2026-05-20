Alcaraz bỏ lỡ thêm Wimbledon

Carlos Alcaraz sẽ không thể dự Wimbledon 2026 khi chấn thương cổ tay phải hồi phục chậm hơn dự kiến. Trong khuya 20-5, tay vợt người Tây Ban Nha xác nhận anh chưa đủ thể trạng để trở lại thi đấu và buộc phải rút lui khỏi toàn bộ mùa sân cỏ năm nay, bao gồm Queen’s Club Championship lẫn Wimbledon.

Nhà vô địch Grand Slam người Tây Ban Nha cho biết quá trình hồi phục đang tiến triển tích cực nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để thi đấu. Alcaraz cũng thừa nhận Wimbledon và Queen’s là những giải đấu rất đặc biệt với bản thân nên việc vắng mặt là điều khó chấp nhận.

"Sự hồi phục của tôi đang tiến triển tốt và tôi cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng đáng tiếc là tôi vẫn chưa sẵn sàng để thi đấu, vì vậy tôi phải từ bỏ các giải đấu trên mặt cỏ tại Queen’s và Wimbledon. Đó là hai giải đấu thực sự đặc biệt đối với tôi và tôi sẽ rất nhớ chúng. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để trở lại nhanh nhất có thể!" Alcaraz chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, Alcaraz đã không thi đấu kể từ Barcelona Open hôm 14-4, thời điểm anh gặp vấn đề ở cổ tay phải. Chấn thương này khiến tay vợt 23 tuổi liên tiếp bỏ lỡ nhiều giải lớn trên sân đất nện như Madrid Open, Italian Open và Roland Garros 2026.

Việc tiếp tục vắng mặt tại Wimbledon đồng nghĩa Alcaraz lần đầu tiên kể từ năm 2019 lỡ hai giải Grand Slam liên tiếp.

Wimbledon là một trong những giải đấu thành công nhất của Alcaraz khi anh từng hai lần vô địch đơn nam. Mùa trước, tay vợt Tây Ban Nha vào đến chung kết trước khi thua Jannik Sinner.

Trong vài năm gần đây, Alcaraz và Sinner gần như thống trị quần vợt nam với chuỗi 9 danh hiệu Grand Slam liên tiếp. Dù vậy, Alcaraz vẫn ưu tiên hồi phục hoàn toàn thay vì mạo hiểm trở lại sớm. Wimbledon 2026 được diễn ra từ ngày 29-6 đến 12-7.

