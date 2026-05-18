Thể thao

Sinner hoàn tất “Career Golden Masters“, lập nhiều thành tích không tưởng

Quốc An

(NLĐO) - Vô địch Rome Masters 2026, tay vợt Jannik Sinner của Ý lập nên nhiều chiến tích “không tưởng” bên cạnh Career Golden Masters.

Jannik Sinner tiếp tục viết nên lịch sử quần vợt thế giới khi đánh bại Casper Ruud sau 1 giờ 44 phút để vô địch Rome Masters 2026.

Tay vợt số 1 thế giới trở thành người Ý đầu tiên đăng quang tại Rome kể từ Adriano Panatta năm 1976. Danh hiệu này cũng giúp Sinner trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử hoàn tất Career Golden Masters, bộ sưu tập đủ 9 danh hiệu Masters 1000, sau Novak Djokovic.

Tuy nhiên, Sinner trở thành người trẻ nhất lịch sử hoàn tất Career Golden Masters khi mới 24 tuổi, so với Djokovic tuổi 31. Ngoài ra, tay vợt người Ý cũng trở thành người đầu tiên giành được 6 danh hiệu Masters liên tiếp trong lịch sử.

Sinner - Ảnh 1.

Ở trận chung kết khuya 17-5, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Campo Centrale, Sinner khởi đầu khá chậm khi bị Ruud dẫn 0-2. Tuy nhiên, tay vợt người Ý nhanh chóng lấy lại thế trận bằng những cú đánh cuối sân đầy uy lực và chính xác, liên tục khoét vào trái tay của đối thủ Na Uy.

Bước ngoặt đến ở game 9 set đầu khi Sinner có pha bỏ nhỏ đẳng cấp để giành break, trước khi thắng trắng game giao bóng khép lại set một với tỉ số 6-4.

Sang set hai, Sinner tiếp tục duy trì áp lực và sớm bẻ game ngay đầu set. Dù có thời điểm căng cứng khi trận đấu tiến gần chức vô địch, anh vẫn kịp cứu break-point quan trọng trước khi khép lại trận đấu ở cơ hội đầu tiên.

Sinner - Ảnh 2.

Sau trận, Ruud dành nhiều lời khen cho đối thủ, cho rằng những gì Sinner thể hiện mùa này “thật khó diễn tả bằng lời”.

Chiến thắng trận chung kết Rome giúp Sinner nâng chuỗi thắng ở Masters 1000 lên 34 trận, đồng thời sở hữu 10 danh hiệu Masters trong sự nghiệp. Anh cũng trở thành tay vợt thứ hai sau Rafael Nadal vô địch cả ba giải Masters sân đất nện trong cùng một mùa giải.

Sinner vào bán kết Rome Masters, phá kỷ lục “khó đọ” của Djokovic

(NLĐO) - Tối 14-5, Sinner đánh bại Rublev trong hai set đấu để tiến vào bán kết Rome Masters 2026, và đứng trước cơ hội đạt thêm nhiều kỷ lục khác của Djokovic.

“Kẻ hủy diệt” tên Jannik Sinner có qua được cái bóng của Big 3?

(NLĐO) - Chiến thắng hủy diệt tại Madrid Open 2026 của Jannik Sinner giúp anh trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử 5 lần liên tiếp vô địch giải Master 1000.

Sinner vượt Djokovic, Nadal, thành tay vợt đầu tiên vô địch liên tiếp 5 Masters 1000

(NLĐO) - Thắng dễ Zverev trong 2 set, Sinner vô địch Madrid Open và trở thành tay vợt đầu tiên vô địch liên tục 5 Masters 1000 tính từ năm 1990 đến nay.

