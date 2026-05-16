Giải đấu Padel quốc gia thứ 2 được tổ chức ở Việt Nam

Giải thưởng lên tới 71 triệu đồng

Giải Vietnam Padel Open 2026 chính thức khởi tranh trong ngày 16-5 tại cụm sân Vietpadel Country Club (TPHCM), do LĐ Quần vợt Việt Nam (VTF) tổ chức.

Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17-5, và được xem là sân chơi chuyên nghiệp dành cho cộng đồng yêu thích Padel tại Việt Nam. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 71 triệu đồng cùng nhiều quà tặng dành cho vận động viên và khán giả tham dự.

Đây là giải Padel cấp quốc gia thứ hai do VTF tổ chức kể từ năm 2025. Trong năm 2026, VTF dự kiến tổ chức thêm 4 giải đấu trên toàn quốc nhằm thúc đẩy phong trào Padel phát triển mạnh mẽ hơn.

"Thông qua giải đấu, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam không chỉ mong muốn lan tỏa tinh thần thể thao năng động, văn minh mà còn hướng đến mục tiêu tuyển chọn, đánh giá lực lượng vận động viên tiềm năng cho Đội tuyển Padel Việt Nam trong hành trình chuẩn bị cho ASIAD 2026 và các đấu trường quốc tế trong tương lai" - ông Sơn bày tỏ.

Đưa Padel thành chuyên nghiệp hóa và hội nhập quốc tế

Giải đấu năm nay quy tụ đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế với khoảng 40 cặp đôi thi đấu đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam tham gia tranh tài ở 7 nội dung thi đấu gồm: Đôi nam Open, Đôi nữ Open, Đôi nam Amateur, Đôi nam Semi-Amateur, Đôi nam - nữ Semi-Amateur, Đôi nữ Semi-Amateur, Đôi Newbie.

Sự góp mặt của nhiều tay vợt chất lượng cùng tinh thần thi đấu quyết tâm đã mang đến bầu không khí cạnh tranh hấp dẫn, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc xuyên suốt giải đấu như VĐV Tennis Trần Tiến Thịnh (Quân Đội) - hạng 453, Johnny Bảo (Vietpadel) - hạng 371, Phong Lê (Vietpadel) - hạng 497…

Giải đấu Padel Open - Cúp Heineken 2026 cũng được kỳ vọng góp phần đưa Padel tiến gần hơn đến mục tiêu chuyên nghiệp hóa và hội nhập quốc tế tại Việt Nam.