Alcaraz chỉ ra lý do đứt chuỗi thắng trước Medvedev, không vì áp lực giữ chuỗi

Sau thất bại tại bán kết Indian Wells, Carlos Alcaraz khẳng định việc phải kéo dài chuỗi trận thắng của mình không phải là áp lực lớn nhất. Theo tay vợt người Tây Ban Nha, điều khiến anh dừng bước chính là màn trình diễn xuất sắc của Daniil Medvedev.

Ở trận bán kết này, Medvedev, cựu số một thế giới người Nga hiện xếp hạng 11, đã đánh bại Alcaraz với tỉ số 6-3, 7-6 (7/3). Kết quả này chấm dứt chuỗi 16 trận toàn thắng của Alcaraz kể từ đầu mùa, sau khi anh giành danh hiệu tại Australian Open và tiếp tục đăng quang ở Qatar.

Tuy nhiên, tay vợt 22 tuổi cho biết chuỗi trận thắng đó không phải điều anh nghĩ đến khi bước vào sân.

“Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Điều tôi tập trung chỉ là trận đấu và đối thủ trước mắt" - Alcaraz chia sẻ.

Alcaraz dành nhiều lời khen cho Medvedev, cho rằng đối thủ đã chơi ở một đẳng cấp đặc biệt trong trận đấu này.

“Anh ấy chơi xuất sắc đến khó tin. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ thấy Daniil chơi hay như thế này. Đôi khi tôi cảm thấy các đối thủ đang chơi ở một trình độ điên rồ. Điều khiến tôi hơi mệt mỏi là việc lúc nào cũng bị nhắm đến" - Alcaraz nói.

Theo Alcaraz, khi phong độ của anh ngày càng ổn định, các đối thủ cũng thường nâng cao trình độ mỗi khi đối đầu. Sau chiến thắng trước Arthur Rinderknech ở vòng trước, anh từng nói đùa rằng cảm giác như đang phải gặp Roger Federer trong mọi trận đấu.

Dù vậy, tay vợt người Tây Ban Nha hiểu rằng đó là cái giá của việc trở thành một trong những tay vợt hàng đầu thế giới. Anh cho biết bản thân đang cố gắng giữ tư duy đơn giản hơn khi bước vào mỗi giải đấu.

“Tôi không nghĩ rằng mình phải thắng hay buộc phải thắng. Tôi chỉ tập trung theo đuổi mục tiêu đã đặt ra cho từng giải đấu. Khi nghĩ như vậy, tôi không cảm thấy áp lực vì mọi người kỳ vọng mình phải thắng mọi trận" - Alcaraz nói thêm.

Viêc Medvedev đánh bại Alcaraz giúp tay vợt người Nga có lần thứ 3 vào chung kết giải và đối đầu Sinner.