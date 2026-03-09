Learner Tien (hạng 27 ATP) tạo nên bất ngờ khi hạ hạt giống số 8 Ben Shelton (hạng 8) với tỉ số 2-1 (7-6(3), 4-6, 6-3) để lần đầu vào vòng 4 giải Masters 1.000 Indian Wells 2026.

Dù không có thể lực sung mãn, tay vợt số 8 thế giới vẫn tạo nên cuộc so tài kịch tính trên sân trung tâm. Bước ngoặt đến ở set ba khi Tien giành break duy nhất ở game thứ sáu, qua đó khép lại trận đấu sau 2 giờ 10 phút.

Trong màn đối đầu với một trong những tay giao bóng mạnh nhất làng quần vợt, Tien vẫn thể hiện sự ổn định trong các game cầm giao bóng. Tay vợt 19 tuổi tung ra 15 cú ace, nhiều gần gấp đôi người đồng hương Shelton (8 cú) và giành tới 82% điểm số sau cú giao bóng một (58/71).

"Chắc chắn là một trận đấu khó khăn. Trước khi ra sân, tôi nghe nói có lẽ anh ấy không cảm thấy khỏe lắm. Vì vậy, tôi không quá ngạc nhiên khi anh ấy chỉ đánh những cú đánh mạnh, dồn nhiều lực vào bóng. Nói chung là một trận đấu khó khăn".

Tôi nghĩ mình đã chơi trận đấu mà không có được nhịp điệu tốt lắm, chỉ vì anh ấy chơi quá xuất sắc. Tôi cũng cảm thấy hơi căng thẳng ở một vài thời điểm. Nhưng dù sao cũng vui vì đã vượt qua được trận đấu" - Tien chia sẻ sau khi lần đầu góp mặt trong top 16 tay vợt mạnh nhất tại giải.

Chiến thắng này giúp Tien nâng thành tích đối đầu với Shelton lên 2-0, khi từng đánh bại đồng hương người Mỹ tại Mallorca năm ngoái. Anh cũng nâng thành tích thắng thua trong sự nghiệp đối đầu với các tay vợt top 10 thành 6-5.

Tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt cũng dự kiến vươn lên vị trí 23 trên bảng xếp hạng ATP và sẽ gặp hạt giống số 18 Alejandro Davidovich Fokina ở vòng tiếp theo.