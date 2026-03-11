Learner Tien thành tay vợt trẻ nhất lịch sử Mỹ vào tứ kết Indian Wells

Tài năng trẻ người Mỹ gốc Việt Learner Tien (hạng 27 thế giới) đã xuất sắc giành vé vào tứ kết giải Indian Wells sau màn lội ngược dòng ấn tượng 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) trước Alejandro Davidovich Fokina (hạng 19) trong trận đấu diễn ra rạng sáng 11-3. Chiến thắng này cũng giúp Tien trở thành tay vợt người Mỹ trẻ nhất lọt vào tứ kết giải Masters kể từ sau huấn luyện viên của anh, Michael Chang.

Dù bị đánh giá thấp hơn và từng thua Fokina tại Washington Open, tay vợt sinh năm 2005 vẫn nhập cuộc đầy tự tin nhờ lợi thế sân nhà. Tien giao bóng hiệu quả, giữ vững các game cầm giao mà không phải đối mặt break-point nào, đồng thời liên tục gây áp lực bằng những pha điều bóng thông minh.

Thế trận cân bằng ở set 1 tưởng chừng sẽ được giải quyết bằng loạt tie-break, nhưng đúng thời điểm then chốt, Tien để mất game giao quan trọng sau khi đối mặt hai break-point và chỉ cứu được một, qua đó thua 4-6.

Sang set 2, tay vợt người Mỹ bùng nổ mạnh mẽ. Anh sớm giành break ngay game giao đầu của đối thủ, duy trì lợi thế ổn định và tiếp tục bẻ thêm một game giao nữa để thắng áp đảo 6-1, kéo trận đấu vào set quyết định.

Ở set quyết định, thế trận diễn ra căng thẳng khi Tien phải liên tục chống đỡ sức ép. Anh cứu break ở game 4, sau đó còn thoát hiểm ngoạn mục trước hai match-point ở game 10. Tâm lý vững vàng giúp Tien chơi bản lĩnh trong loạt tie-break, tận dụng tốt thời khắc đối thủ sa sút để hoàn tất màn ngược dòng kịch tính.

Chiến thắng này giúp Learner Tien lần đầu vào tứ kết Indian Wells. Ở vòng đấu tiếp theo, anh nhiều khả năng tái ngộ tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner, người sẽ gặp João Fonseca để tranh vé đi tiếp.