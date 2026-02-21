HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Alcaraz có lần thứ 34 vào chung kết

Quốc An

(NLĐO) - Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz cần đến sáu match point mới khuất phục đương kim vô địch Andrey Rublev để giành vé vào chung kết Qatar Open.

Trở lại sau khi hoàn tất Career Grand Slam tại Úc mở rộng, Alcaraz tiếp tục nối dài chuỗi thắng mùa này lên 11 trận.

Tay vợt Tây Ban Nha đã gặp Rublev ở bán kết Qatar Open, nhưng vất vả thắng tỉ số 7-6 (7/3), 6-4 để giành quyền vào chung kết, và lần thứ 34 trong sự nghiệp vào đến trận quyết định của một giải đấu.

img

Trong trận đấu này, Alcaraz có hai lần không thể kết thúc set một khi cầm giao bóng, mất lợi thế 3-0 ở set hai và bỏ lỡ ba match point tại game 5-3.

Tuy nhiên, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh và tận dụng cơ hội thứ sáu để khép lại trận đấu. Ở tứ kết, Alcaraz đã phải chơi ba set mới vượt qua Karen Khachanov.

Đối thủ ở chung kết là Arthur Fils, người thắng Jakub Mensik 6-4, 7-6, sau khi Mensik đã loại đối thủ số 1 của Alcaraz, Jannik Sinner ở tứ kết.

Xếp hạng 40 thế giới, Fils mới trở lại sau 8 tháng chấn thương lưng và vừa bổ sung HLV Goran Ivanisevic vào đội ngũ. Anh thừa nhận hành trình rất gian nan nhưng tự tin 100% có thể tạo bất ngờ trước Alcaraz ở trận tranh chức vô địch vào ngày mai (22-2).

Đây cũng là lần đầu tiên cả hai tay vợt này góp mặt ở chung kết tại Doha, trong đó Carlos đang dẫn trước với tỉ số đối đầu 2-0.

Cách biệt lớn của Alcaraz với Sinner, bộ đôi kế thừa "Big 3"

Cách biệt lớn của Alcaraz với Sinner, bộ đôi kế thừa "Big 3"

(NLĐO) - Nhìn vào hai trận bán kết Úc mở rộng với 5 set, Alcaraz đang vượt trội hơn Sinner, cùng những thống kê kinh ngạc.

Djokovic ngược dòng hạ Sinner, chờ tranh tài với Alcaraz ở trận hạ màn Úc mở rộng

(NLĐO) - Djokovic khởi đầu không thuận lợi ở trận bán kết 2 với Sinner, nhưng bằng bản lĩnh giúp anh đã ngược dòng sau 5 set đấu, tiến vào chung kết Úc mở rộng.

Alcaraz làm nên lịch sử ở Grand Slam

(NLĐO) - Thắng Zverev, Alcaraz khép lại 5 sét với tấm vé vào chung kết, trở thành tay vợt nam đầu tiên vào chung kết cả 4 Giải Grand Slam.

