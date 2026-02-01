HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thắng đẹp Djokovic, Alcaraz hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam ở tuổi trẻ nhất lịch sử

Quốc An

(NLĐO) - Alcaraz đã đánh bại Djokovic 3-1 để giành chức vô địch Úc mở rộng 2026 , sưu tập đủ 4 danh hiệu Grand Slam ở tuổi trẻ nhất lịch sử thế giới.

Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một thế giới khi đánh bại Novak Djokovic sau bốn set kịch tính 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) tối 1-2 để lần đầu tiên đăng quang tại giải Grand Slam mở màn cho một mùa giải - Úc mở rộng 2026.

Bị dẫn trước khi thua set đầu 2-6, tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng lấy lại thế trận bằng lối đánh bền bỉ và những cú thuận tay uy lực. Anh liên tiếp giành break ở hai set tiếp theo, đẩy Djokovic vào thế rượt đuổi.

Set bốn diễn ra nghẹt thở khi hai tay vợt giằng co từng game. Ở thời điểm quyết định, Alcaraz tận dụng sai lầm từ Djokovic để kết thúc trận đấu, khép lại màn lội ngược dòng cảm xúc trong 3 tiếng 4 phút.

Alcaraz hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam ở tuổi trẻ nhất lịch sử - Ảnh 1.

Chiến thắng này cũng giúp Alcaraz là người đầu tiên đánh bại Novak trong một trận chung kết Úc mở rộng.

Với danh hiệu này, tay vợt số một thế giới trẻ nhất lịch sử Alcaraz viết tiếp câu chuyện đầy màu sắc của bản thân khi trở thành người trẻ nhất hoàn thành trọn bộ 4 chức vô địch Grand Slam. Qua đó, phá kỷ lục tồn tại 78 năm và chính thức ghi tên mình vào lịch sử quần vợt ở tuổi 22.

Cụ thể, bảy danh hiệu Grand Slam của tay vợt người Tây Ban Nha lần lượt là: Wimbledon 2023, 2024; Roland Garros 2024, 2025; Mỹ mở rộng 2022, 2025 và Úc mở rộng 2026.

Trong khi đó, Djokovic một lần nữa lỡ cơ hội lập nên kỳ tích 25 Grand Slam, nhưng anh vẫn còn 3 giải đấu còn lại trong năm để viết tiếp giấc mơ ở tuổi 38.

Tin liên quan

Giải Úc mở rộng: miền đất của những kỳ tích mang tên Novak Djokovic

Giải Úc mở rộng: miền đất của những kỳ tích mang tên Novak Djokovic

(NLĐO) - Ở tuổi 38, Novak Djokovic tiếp tục đánh bại Jannik Sinner sau hơn 4 giờ thi đấu để giành vé vào chung kết Australian Open 2026.

Alcaraz làm nên lịch sử ở Grand Slam

(NLĐO) - Thắng Zverev, Alcaraz khép lại 5 sét với tấm vé vào chung kết, trở thành tay vợt nam đầu tiên vào chung kết cả 4 Giải Grand Slam.

Lê Tiến Anh vào bán kết U14 Úc mở rộng, khoe được gặp Zverev

(NLĐO) - Khép lại 2 trận đầu tiên đầy thuyết phục, tay vợt trẻ Lê Tiến Anh đã tiến vào bán kết U14 Úc mở rộng 2026, gặp hạt giống số 1 người Hàn Quốc.

Alcaraz Úc mở rộng Djokovic
