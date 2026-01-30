Alcaraz làm nên lịch sử ở Grand Slam

Sau khi thắng liền hai set đầu 6-4, 7-6, Carlos Alcaraz bất ngờ bị chuột rút ở set ba, buộc trận đấu tạm dừng để đội ngũ y tế vào chăm sóc khi tỉ số đang là 5-4. Tay vợt người Đức, Alexander Zverev tỏ rõ sự không hài lòng với quãng nghỉ y tế (MTO) của đối thủ, nhưng vẫn tận dụng tốt cơ hội để thắng loạt tie-break nghẹt thở 7-6 (5).

Đà hưng phấn giúp Zverev lật ngược thế trận, thắng tiếp set bốn để kéo Alcaraz vào set quyết định, dù trước đó đã thua hai set đầu.

Tuy nhiên, sau cuộc chiến kéo dài 5 giờ 26 phút, chỉ kém 3 phút so với trận chung kết Roland Garros dài nhất lịch sử mà chính anh từng góp mặt tại Roland Garros, tay vợt số 1 thế giới vẫn thể hiện bản lĩnh, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5).

Carlos chia sẻ khi lần đầu tiên vào chung kết Úc mở rộng: "Tôi thực sự rất hạnh phúc khi có cơ hội chơi trận chung kết đầu tiên của mình ở Úc mở rộng. Đó là điều tôi đã theo đuổi rất nhiều. Tôi nghĩ hai tuần vừa qua thật tuyệt vời. Trình độ của tôi đã được nâng cao rất nhiều".

Việc giành tấm vé đầu tiên vào chung kết Úc mở rộng 2026, Alacarz trở thành tay nam đầu tiên trong kỷ nguyên mở vào chung kết cả 4 giải Grand Slam.

Đối thủ của Alcarz sẽ người chiến thắng giữa màn so tài của Jannik Sinner và Novak Djokovic.