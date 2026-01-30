HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Alcaraz làm nên lịch sử ở Grand Slam

Quốc An

(NLĐO) - Thắng Zverev, Alcaraz khép lại 5 sét với tấm vé vào chung kết, trở thành tay vợt nam đầu tiên vào chung kết cả 4 Giải Grand Slam.

Sau khi thắng liền hai set đầu 6-4, 7-6, Carlos Alcaraz bất ngờ bị chuột rút ở set ba, buộc trận đấu tạm dừng để đội ngũ y tế vào chăm sóc khi tỉ số đang là 5-4. Tay vợt người Đức, Alexander Zverev tỏ rõ sự không hài lòng với quãng nghỉ y tế (MTO) của đối thủ, nhưng vẫn tận dụng tốt cơ hội để thắng loạt tie-break nghẹt thở 7-6 (5).

img

Đà hưng phấn giúp Zverev lật ngược thế trận, thắng tiếp set bốn để kéo Alcaraz vào set quyết định, dù trước đó đã thua hai set đầu.

Tuy nhiên, sau cuộc chiến kéo dài 5 giờ 26 phút, chỉ kém 3 phút so với trận chung kết Roland Garros dài nhất lịch sử mà chính anh từng góp mặt tại Roland Garros, tay vợt số 1 thế giới vẫn thể hiện bản lĩnh, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5).

Carlos chia sẻ khi lần đầu tiên vào chung kết Úc mở rộng: "Tôi thực sự rất hạnh phúc khi có cơ hội chơi trận chung kết đầu tiên của mình ở Úc mở rộng. Đó là điều tôi đã theo đuổi rất nhiều. Tôi nghĩ hai tuần vừa qua thật tuyệt vời. Trình độ của tôi đã được nâng cao rất nhiều".

Việc giành tấm vé đầu tiên vào chung kết Úc mở rộng 2026, Alacarz trở thành tay nam đầu tiên trong kỷ nguyên mở vào chung kết cả 4 giải Grand Slam.

Đối thủ của Alcarz sẽ người chiến thắng giữa màn so tài của Jannik Sinner và Novak Djokovic.

Nadal ủng hộ Alcaraz vượt kỷ lục 22 Grand Slam của bản thân

Nadal ủng hộ Alcaraz vượt kỷ lục 22 Grand Slam của bản thân

(NLĐO) - Nadal mới đây đã mô tả sự phát triển của Alcaraz là khó tin và khuyến khích Alcaraz vượt qua số danh hiệu của bản thân.

ATP Finals 2025: Số 1 Alcaraz có sống sót trước "kẻ hủy diệt" Sinner?

(NLĐO) - Đúng như mong đợi và dự đoán của người hâm mộ quần vợt thế giới, ATP Finals 2025 đã có trận chung kết trong mơ.

Carlos Alcaraz - tay vợt số 1 thế giới 2025

(NLĐO) - Thắng Lorenzo Musetti 2-0 (6/4, 6/1), Carlos Alcaraz đã chính thức trở thành tay vợt nam số 1 thế giới 2025 từ rạng sáng 14-11.

