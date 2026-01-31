Cách biệt lớn của Alcaraz với Sinner, bộ đôi kế thừa "Big 3"

Trận thua trước Novak Djokovic tối 30-1 tiếp tục phơi bày "điểm nghẽn" lớn nhất trong sự nghiệp của Jannik Sinner khi tiếp nối sự thống trị của "Big 3". Tay vợt người Ý đã nối dài chuỗi 9 thất bại ở những trận đấu kéo sang set 5, với thời lượng vượt 3 giờ 50 phút. Đây là một con số cho thấy rõ sự hụt hơi cả về thể lực lẫn bản lĩnh khi anh trải qua một trận đấu dài.

Thành tích này kém xa Carlos Alcaraz và thậm chí thấp hơn rất nhiều so với chuẩn mực của các tay vợt hàng đầu lịch sử.

Đáng nói hơn, Sinner chưa từng thắng một trận 5 set nào trước Djokovic hay Alcaraz tại Grand Slam. Mỗi khi đối đầu những đối thủ đẳng cấp nhất ở thời khắc quyết định, anh đều thất thế.

Nói cách khác, trong các trận năm set, Sinner vẫn đang bị xem là mẫu tay vợt "thiếu bản lĩnh", chưa thể tạo nên khác biệt như các nhà vô địch thực thụ. Nhìn rộng hơn trong lịch sử, tay vợt người Ý có tới 16 trận 5 set nhưng chỉ giành được 6 chiến thắng, đạt tỉ lệ 38%. So với Djokovic, tay vợt 38 tuổi với sự lì lợm đánh bại anh ở trận 5 set gần nhất có tỉ lệ 79%, khi thắng 41/52 trận đấu 5 set.

Với thất bại trước Djokovic, Sinner đã có 9 trận thua khi buộc phải đấu 5 ván

Trải qua năm 2025, người hâm mộ làng banh nỉ đã xem bộ đôi Alcaraz - Sinner là người kế nghiệp sự thống trị của "Big 3". Tuy nhiên, nhìn vào loạt trận đấu 5 set, tay vợt số 1 thế giới đang có bản lĩnh tốt nhất.

Nhìn kỹ hơn vào các thông số, trái ngược hoàn toàn Sinner, Alcaraz lại là biểu tượng của sức bền và tinh thần ở các trận đấu 5 set. Tay vợt người Tây Ban Nha thắng tới 14/15 trận 5 set ở Grand Slam, đạt tỷ lệ thắng xấp xỉ 93%. Trận thua duy nhất của anh là thời điểm mới 18 tuổi trước Matteo Berrettini tại Úc mở rộng 2022.

Kể từ cú vấp tuổi trẻ này, Alcaraz gần như "miễn nhiễm" với các trận đấu dài hơi. Tay vợt số 1 thế giới hiện có 12 chiến thắng liên tiếp trong các trận đấu năm set, mới nhất là màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Alexander Zverev sau 5 giờ 27 phút ở bán kết Úc mở rộng, bất chấp chấn thương trong set 3.

Chiến thắng này còn giúp anh lần đầu vào chung kết giải đấu để tạo nên một cột mốc mới trong Kỷ nguyên mở, là tay vợt trẻ nhất trong kỷ nguyên này góp mặt ở các trận chung kết Grand Slam.

Thậm chí, trong một trận đấu 5 set gần nhất, Alcaraz cũng từng cứu ba match point để hạ chính Sinner trong trận chung kết Roland Garros.

Những con số ấy chứng minh Alcaraz không chỉ bền bỉ về thể lực mà còn đặc biệt lạnh lùng ở các điểm số quyết định trong các trận 5 set.