HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cách biệt lớn của Alcaraz với Sinner, bộ đôi kế thừa "Big 3"

Quốc An

(NLĐO) - Nhìn vào hai trận bán kết Úc mở rộng với 5 set, Alcaraz đang vượt trội hơn Sinner, cùng những thống kê kinh ngạc.

Trận thua trước Novak Djokovic tối 30-1 tiếp tục phơi bày "điểm nghẽn" lớn nhất trong sự nghiệp của Jannik Sinner khi tiếp nối sự thống trị của "Big 3". Tay vợt người Ý đã nối dài chuỗi 9 thất bại ở những trận đấu kéo sang set 5, với thời lượng vượt 3 giờ 50 phút. Đây là một con số cho thấy rõ sự hụt hơi cả về thể lực lẫn bản lĩnh khi anh trải qua một trận đấu dài.

Thành tích này kém xa Carlos Alcaraz và thậm chí thấp hơn rất nhiều so với chuẩn mực của các tay vợt hàng đầu lịch sử.

Đáng nói hơn, Sinner chưa từng thắng một trận 5 set nào trước Djokovic hay Alcaraz tại Grand Slam. Mỗi khi đối đầu những đối thủ đẳng cấp nhất ở thời khắc quyết định, anh đều thất thế.

Nói cách khác, trong các trận năm set, Sinner vẫn đang bị xem là mẫu tay vợt "thiếu bản lĩnh", chưa thể tạo nên khác biệt như các nhà vô địch thực thụ. Nhìn rộng hơn trong lịch sử, tay vợt người Ý có tới 16 trận 5 set nhưng chỉ giành được 6 chiến thắng, đạt tỉ lệ 38%. So với Djokovic, tay vợt 38 tuổi với sự lì lợm đánh bại anh ở trận 5 set gần nhất có tỉ lệ 79%, khi thắng 41/52 trận đấu 5 set.

Cách biệt lớn giữa Alcaraz với Sinner, bộ đôi kế thừa "Big 3" - Ảnh 1.

Với thất bại trước Djokovic, Sinner đã có 9 trận thua khi buộc phải đấu 5 ván

Trải qua năm 2025, người hâm mộ làng banh nỉ đã xem bộ đôi Alcaraz - Sinner là người kế nghiệp sự thống trị của "Big 3". Tuy nhiên, nhìn vào loạt trận đấu 5 set, tay vợt số 1 thế giới đang có bản lĩnh tốt nhất.

Nhìn kỹ hơn vào các thông số, trái ngược hoàn toàn Sinner, Alcaraz lại là biểu tượng của sức bền và tinh thần ở các trận đấu 5 set. Tay vợt người Tây Ban Nha thắng tới 14/15 trận 5 set ở Grand Slam, đạt tỷ lệ thắng xấp xỉ 93%. Trận thua duy nhất của anh là thời điểm mới 18 tuổi trước Matteo Berrettini tại Úc mở rộng 2022.

Kể từ cú vấp tuổi trẻ này, Alcaraz gần như "miễn nhiễm" với các trận đấu dài hơi. Tay vợt số 1 thế giới hiện có 12 chiến thắng liên tiếp trong các trận đấu năm set, mới nhất là màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Alexander Zverev sau 5 giờ 27 phút ở bán kết Úc mở rộng, bất chấp chấn thương trong set 3.

Chiến thắng này còn giúp anh lần đầu vào chung kết giải đấu để tạo nên một cột mốc mới trong Kỷ nguyên mở, là tay vợt trẻ nhất trong kỷ nguyên này góp mặt ở các trận chung kết Grand Slam.

Cách biệt lớn giữa Alcaraz với Sinner, bộ đôi kế thừa "Big 3" - Ảnh 2.

Thậm chí, trong một trận đấu 5 set gần nhất, Alcaraz cũng từng cứu ba match point để hạ chính Sinner trong trận chung kết Roland Garros.

Những con số ấy chứng minh Alcaraz không chỉ bền bỉ về thể lực mà còn đặc biệt lạnh lùng ở các điểm số quyết định trong các trận 5 set.

Với 15 chiến thắng trong 16 trận năm set, Alcaraz đang sở hữu tỉ lệ tốt nhất lịch sử trong nhóm các tay vợt top đầu khi có ít nhất 10 trận 5 set.

Sự khác biệt giữa hai tay vợt vì thế rất rõ ràng hơn bao giờ hết khi Sinner còn loay hoay tìm lời giải cho bài toán thể lực và tâm lý ở thời khắc cuối, thì Alcaraz đã biến set 5 thành sở trường của riêng mình.

Tin liên quan

Djokovic ngược dòng hạ Sinner, chờ tranh tài với Alcaraz ở trận hạ màn Úc mở rộng

Djokovic ngược dòng hạ Sinner, chờ tranh tài với Alcaraz ở trận hạ màn Úc mở rộng

(NLĐO) - Djokovic khởi đầu không thuận lợi ở trận bán kết 2 với Sinner, nhưng bằng bản lĩnh giúp anh đã ngược dòng sau 5 set đấu, tiến vào chung kết Úc mở rộng.

Giải Úc mở rộng: miền đất của những kỳ tích mang tên Novak Djokovic

(NLĐO) - Ở tuổi 38, Novak Djokovic tiếp tục đánh bại Jannik Sinner sau hơn 4 giờ thi đấu để giành vé vào chung kết Australian Open 2026.

Lê Tiến Anh vào bán kết U14 Úc mở rộng, khoe được gặp Zverev

(NLĐO) - Khép lại 2 trận đầu tiên đầy thuyết phục, tay vợt trẻ Lê Tiến Anh đã tiến vào bán kết U14 Úc mở rộng 2026, gặp hạt giống số 1 người Hàn Quốc.

Djokovic Alcaraz Úc mở rộng Sinner Big 3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo