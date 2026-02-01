Hình ảnh “Tết đến sớm” ở phường Phú Lợi, TPHCM

Sáng 1-2, phường Phú Lợi (TPHCM) đã tổ chức Ngày hội "Xuân đoàn viên – Tết nhân ái" mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lãnh đạo phường Phú Lợi trao quà cho người nghèo

Tại đây, địa phương đã trao hơn 650 phần quà Tết, học bổng, suất hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình khó khăn và học sinh vượt khó trên địa bàn.

Tổng giá trị quà tặng hơn 2,3 tỉ đồng được huy động từ nguồn Quỹ Vì người nghèo các cấp và sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui nhộn, ấm áp, khi có hàng trăm người nô nức đến theo dõi, đặc biệt tại các gian hàng bốc thăm trúng thưởng, gameshow, khu vực khám sức khỏe, phát đồ ăn sáng miễn phí… thu hút đông đảo người dân tham gia.

Dịp này, phường Phú Lợi cũng phát động triển khai mô hình "Hồ sơ nghĩa tình số" và mô hình "Khu nhà trọ 3 an - 4 tốt – 5 nghĩa tình" năm 2026.

Một số hoạt động diễn ra tại ngày hội

Trong khuôn khổ ngày hội, Báo Người Lao Động đã phối hợp với MTTQ phường Phú Lợi tổ chức chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" nhằm mang đến cho người dân, công nhân lao động trên địa bàn một sân chơi hoành tráng, với rất nhiều phần quà giá trị.

Tham gia chương trình, người dân, công nhân lao động được nhận nhiều giải thưởng lên đến 23 triệu đồng, cùng hoạt động bốc thăm may mắn với phần thưởng là các voucher mua sắm trên Shopee trị giá 500.000 đồng, đặc biệt là 1 nhẫn vàng SJC trị giá 5 phân và 1 máy lạnh trị giá 10 triệu đồng.

Chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp Big Vision Network tổ chức, với sự đồng hành của Shopee Việt Nam, đã diễn ra sôi nổi tại 13 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Chương trình thu hút sự tham dự của hàng chục ngàn người lao động, với các hoạt động hấp dẫn như gameshow thi đấu cho người lao động thuộc các phân xưởng, chuyền sản xuất trong công ty với những trò chơi vận động vui nhộn, hấp dẫn và đầy kịch tính.



