Thời sự Chính trị

Ấm áp lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo tại quê hương "cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ"

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phường Hòa Hưng ngày nay chính là quê hương của Võ Trường Toản. Ông là nhà giáo nổi tiếng "học rộng, có tài thao lược và đức hạnh hơn người"

Ngày 18-11, phường Hoà Hưng, TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2025) và họp mặt nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn phường.

Ấm áp lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo tại quê hương của "cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ" - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng tri ân các nhà giáo nghỉ hưu trên địa bàn phường

Tại buổi lễ, thầy giáo Phan Văn Đồng (nguyên Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 10 cũ23, TP HCM) bày tỏ niềm xúc động khi nhớ về những ngày tháng còn đứng trên bục giảng. 

Năm 1976, sau khi tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm, thầy Phan Văn Đồng tình nguyện đăng ký công tác tại Cần Giờ. Theo thầy Đồng, thời điểm này, Cần Giờ vẫn còn thuộc tỉnh Đồng Nai, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn.

"Với đồng lương nhà giáo ít ỏi nên cuộc sống của tôi thời đó rất khổ. Thầy cô phải đi nhặt hải sản chế biến dư ra để ăn, mỗi ngày chỉ được tắm với 1 lon guigoz nước ngọt. Lúc đi dạy phải đi đò, lội sình... rất cực. Thương nhất là các cô giáo" - thầy Phan Văn Đồng nhớ lại.

Ấm áp lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo tại quê hương của "cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ" - Ảnh 2.

Thầy Phan Văn Đồng chia sẻ tại buổi lễ

Dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng điều may mắn với các thầy cô giáo công tác tại Cần Giờ lúc đấy chính là tình cảm của phụ huynh, học sinh nơi đây. "Phụ huynh, học sinh dễ thương lắm, chính tình thương của họ đã giúp tôi gắn bó và hoàn thành nhiệm vụ ở vùng đất Cần Giờ xa xôi" - thầy Đồng xúc động. 

TIN LIÊN QUAN

Sau này, ông chuyển về công tác tại quận 10 và gắn bó với ngành giáo dục cho đến khi nghỉ hưu. Ông đã hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp "đưa đò" của mình mà "không một chút băn khoăn, áy náy".

Thầy Phan Văn Đồng chia sẻ nghề giáo đã mang lại cho ông 2 niềm hạnh phúc lớn. Đó là trong suốt hơn 10 năm nghỉ hưu, ông luôn cảm thấy thanh thản; từng ngày được chứng kiến những lứa học trò mà mình từng đào tạo trưởng thành, đang là những công dân sống có ích cho xã hội. Theo ông, đây cũng chính là phần thưởng lớn nhất của mỗi nhà giáo.

Ấm áp lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo tại quê hương của "cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ" - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu chúc mừng các nhà giáo

Phát biểu chúc mừng các thầy cô giáo tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng, nhấn mạnh dù ở bất kỳ giai đoạn nào thì ngành giáo dục cũng mang trong mình trách nhiệm và sứ mệnh cao cả. Ngành giáo dục cũng luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Ấm áp lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo tại quê hương của "cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ" - Ảnh 4.

Tri ân các nhà giáo có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, thời gian qua, đội ngũ giáo viên của phường Hòa Hưng đã nỗ lực để thay đổi, thích nghi với chương trình phổ thông mới và cả những bước phát triển vượt bậc, khác biệt, nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Điều này cũng yêu cầu mỗi giáo viên phải tự hoc, tự rèn luyện.

Ấm áp lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo tại quê hương của "cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ" - Ảnh 5.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hòa Hưng tuyên dương 30 Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng mong muốn các giáo viên dù về hưu hay còn công tác vẫn luôn giữ mãi ngọn lửa yêu nghề, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người; sống vui, sống hạnh phúc với nghề.

Quê hương của "cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ"

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Phòng Văn hóa – Xã hội phường Hòa Hưng, phường Hòa Hưng ngày nay chính là quê hương của cụ Võ Trường Toản (làng Hòa Hưng, huyện Bình Dương, Gia Định). Ông là "cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ", là nhà giáo nổi tiếng "học rộng, có tài thao lược và đức hạnh hơn người".

Cụ Võ Trường Toản không làm quan, sống ẩn dật mở trường dạy học hàng trăm học sinh ở đình Chí Hòa trong con hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám. Là nhà nho, nhưng ông không rơi vào lối dạy máy móc, giáo điều mà chủ trương lấy "nghĩa lý để giáo hóa".

Thầy dạy học trò thấu triệt nội dung bài học chứ không nên học vẹt từng câu, từng chữ, cách dạy ấy thường gọi là "Tri ngôn dưỡng khí", để làm việc nghĩa, cống hiến hết mình cho nghĩa lớn.

Ấm áp lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo tại quê hương của "cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ" - Ảnh 6.

Phường Hòa Hưng tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục

Cụ Võ Trường Toản mất năm 1792; được chúa Nguyễn Ánh tiếc thương, ban từ hiệu là "Gia Định xử sĩ Sùng Đức Võ tiên sinh".

Học trò của cụ Võ Trường Toản rất nhiều nhân sĩ nổi tiếng, nổi bật nhất là Gia Định tam bảo, gồm Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhơn Tịnh... Những người thuộc thế hệ sau như Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Mẫn Đạt, Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, Trương Định, Nguyễn Hữu Huân... đều chịu ảnh hưởng về đạo đức, học phong, sĩ khí của nhà giáo Võ Trường Toản. Họ đã giữ tròn khí tiết khi nước nhà bị xâm lược.


